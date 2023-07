Jüri Toomepuu: Ukraina toetajate loidus - võidu asemel kaotuse vältimine

Ukrainlaste vapper võitlus oma kodumaa eest ja samaaegne NATO liitlaste relvaabi on nurjanud Putini vallutamisplaanid, aga piirangud relvaabis on kahjuks piiranud ka Ukraina võimalust sõda otsustavalt võita, kirjutab endine riigikogu liige ja USA armee erukolonelleitnant Jüri Toomepuu.

Putini roostetanud tuumamõõga täristamine millegipärast ikka veel kohutab Ameerika Ühendriikide ja Euroopa poliitikakujundajad ja nad ilmselt ikka veel hellitavad ebarealistlikku lootust jõuda kokkuleppele läbirääkimiste teel.

Näib, et NATO liitlaste, eelkõige Saksamaa ja vähemal määral ka USA eesmärk pole Ukraina võit. See näib pigem olevat hoolitseda selle eest, et kumbki pool ei kaotaks.

Eriti Saksamaa on näinud kurja vaeva, et piirata Ukrainale võiduks vajaliku relvastuse tarnimist. Saksa kantsler Olaf Scholz üritas takistada Saksamaal toodetud Leopardi tankide üleandmist, kuid õnneks USA sekkus. Samuti on Saksamaa takistanud plaani varustada Ukrainat lahingulennukitega, mis on vajalikud edukaks rünnakuks.

Kindral Valeri Zalužnõi, Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ütles oma 28. juuni intervjuus ajalehele Washington Post, et Ukraina vasturünnaku kiiremaks edenemiseks vajab riik rohkem kõiki relvi, sealhulgas hävituslennukeid. Ta väljendas pettumust, et kuigi tema suurimad toetajad ei alustaks kunagi pealetungi ilma, et nad kontrolliks õhuruumi, ei ole Ukraina ikka veel saanud kaasaegseid hävituslennukeid.

Olles vastumeelselt pakkunud F-16 hävitajaid, mis aitaks Ukrainal kontrollida oma õhuruumi, teatas Ameerika kaitseministeerium, et esimesed lennukid oleks ehk saadaval sügiseks, mil praegune Ukraina vasturünnak võib olla hääbunud.

Paar F-35 lahingulennukit suudaksid tõenäoliselt domineerida kogu Ukraina õhuruumi. Neid on USA seni tarninud neljale NATO liitlasele ning Iisraelile, Austraaliale, Jaapanile ja Koreale. Veel nelja riigi tellimus ootab täitmist. Tõenäoliselt Ukraina neid ei saa.

Venelaste arvuline ülekaal

Vene sõdurid on demoraliseeritud, viletsalt treenitud ja saamatult juhitud, aga vaatamata nende lüüasaamistele lahinguväljal on venelastel ikka veel suur ülekaal sõdurite arvus, relvastuses ja laskemoonas, eriti kahur- ja lennuväes. Koos nende laiaulatuslike miiniväljadega on see takistanud ukrainlaste vasturünnakut ja tekitanud Ukraina sõduritele märkimisväärseid kaotusi. Kindral Zalužnõi kurtis oma 30. juuni intervjuus Washington Postile, et Ukraina sõdurid peavad maksma vere hinda iga vabastatud ruutmeetri eest.

Niihästi Venemaa kui ka Ukraina langenute täpset arvu on raske tuvastada, aga näib, et venelaste kaotused on olnud umbes kolm korda suuremad kui ukrainlastel. Kui ukrainlastel oleks vajalik raskerelvastus, pikamaaraketid, sõjalennukid ja küllaldaselt laskemoona, võiks venelaste kaotused olla 10 kuni 15 korda suuremad, nagu saavutasid Vene vägede vastu soomlased Talvesõjas ja eestlased Sinimägedes.

Musta mere blokaad

Ukraina õhutõrje, eriti Kiievi ümbruses, on arenenud kiiresti, aga 19. juuli massiivne raketirünnak Odessale näitas, et on veel küllalt ruumi paremuse poole. Õhutõrje ei suutnud kõiki allveelaevadelt välja lastud Kalibri rakette hävitada. Lisaks Odessa ründamisele suurendasid venelased oma Musta mere laevastikku 14 laevani, ilmse eesmärgiga takistada Ukraina vilja eksporti. Ilmselt on rünnakud füüsilise infrastruktuuri vastu, mis võimaldasid Ukraina nisul, maisil ja söögiõlil rahvusvahelistele turgudele jõuda, mõeldud Ukraina majanduse purustamiseks ja näljahäda käivitamiseks. Päev pärast rünnakut Odessale tõusis nisu hind maailmaturul umbes 10 protsenti.

26. juulil, pärast vastloodud Ukraina ja NATO nõukogu kohtumist teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et allianss kavatseb tugevdada julgeolekut Mustal merel pärast seda, kui Venemaa taganes Musta mere teraviljaalgatusest. NATO pressiteade, mis avaldati pärast nõukogu kohtumist, selgitab, et tugevdatud julgeolek põhineb peamiselt luuretegevusel, kasutades mereväe lennundust ja mehitamata õhusõidukeid.

Rünnak on kõige parem kaitse

Palju tõhusam Odessa kaitseks ja blokaadi hävitamiseks oleks rünnak Venemaa Musta mere laevastikule. Pealveelaevade hävitamiseks vajab Ukraina lisaks varem saadetud Harpoon rakettidele, mida nad kasutasid juunis edukalt kahe Vene laeva uputamiseks, rakette, mis on suurema laskeulatusega ja täpsemad, nagu näiteks Lockheed Martin AGM-158C pikamaalaevade vastaseid rakette.

Allveelaevade leidmiseks on vaja aktiivseid ja passiivseid sonareid ning hüdrodünaamilise rõhulaine, magnetilisse anomaalia ja infrapunadetektoreid. Hävitamiseks on vaja kas prantslaste F21, USA Mark 54 või Vene Shkval torpeedosid. Kasulikud oleks ka USA RUM-139/RUR-5 allveelaevade vastased raketid.

Kui Ukraina neutraliseeriks Vene Musta mere laevastiku, võiks ta jälle käivitada nisu, maisi ja toiduõli ekspordi, mis aitaks taastada Ukraina majandust, alandaks pärast Vene rünnakut tõusnud toidu hindu maailmaturul ja abistaks näljahädas vaevlevaid Aafrika riike.

Lootuse sädemed

Fakt, et Ukraina vaprad vabadusvõitlejad on suutnud alandada Vene relvajõude, mida peeti enne Putini "spetsiaaloperatsiooni" võimsuselt maailma kolmandaks, võimsuselt teiseks Ukrainas, annab lootust kõikidele rahvastele, kelle arvel Putin on lubanud taastada nõukogude impeeriumi "hiilguse."

Selle peale vaatamata, et Ukraina toetajad pole ikka veel nõustunud andma Ukrainale relvastust, mis aitaks Ukrainal sõja otsustavalt võita, suudab Ukraina siiski järjekindlalt ja massiliselt hävitada Vene tanke, kahurväge, lennukeid, muud varustust ja ka juhtimisposte, kütusehoidlaid ning laskemoonaladusid. Putin on sunnitud laiendama mobilisatsiooni, et asendada sadu tuhandeid lahingus hukkunuid.

Kõige rohkem lootust annab see, et Putini diktatuuri savijalad on hakanud mõranema. Kuigi ka ta järglane võib olla impeeriumimeelne šovinist, lõpetaks Putini kukutamine tõenäoliselt siiski nõukogude impeeriumi "hiilguse" taastamise plaanid ja annaks võimaluse Eestile ja teistele Venemaa naabritele julgeolekut ja rahu nautida.