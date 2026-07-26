Rumeenia lasi jälle Vene drooni alla

Rumeenia, kelle maismapiir Ukrainaga on 650 kilomeetrit, lasi taas alla võõra droonil. Tegemist on kolmanda võõra drooniga, mille riik viimase kolme päeva jooksul alla on lasknud.

Rumeenia kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Rumeenia F-16 hävituslendur tulistas Musta mere kohal alla Venemaa drooni. Tegemist on viimasega NATO liikmesriigi õhuruumi rikkumiste reas, mida president Nicusor Dan nimetas lubamatuks.

Rumeenial on Ukrainaga 650 kilomeetri pikkune maismaapiir ning Venemaa droonid on üle nelja aasta kestnud Ukraina sõja jooksul korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Moskva on nüüd hoogustanud rünnakuid Doonau jõe äärsetele Ukraina sadamatele.

Kuni reedeni ei hävitanud Rumeenia ühtegi drooni. Reedel aga õnnestus piloodil üks mehitamata õhusõiduk asustamata alal ohutult alla tuua. Nüüdseks on kolme päeva jooksul alla tulistatud kolm drooni.

"On lubamatu ja talumatu, et Venemaa Föderatsioon jätkab Rumeenia õhuruumi rikkumist, mis on ühtlasi nii NATO kui ka Euroopa Liidu õhuruum," kirjutas Dan pühapäeval platvormil X.

"Sellised tegevused on vastuvõetamatud ja me suhtume neisse koos liitlastega täie tõsidusega," märkis riigipea.

Moskva vahejuhtumeid kohe avalikult ei kommenteerinud.

NATO teatel pühapäevase vahejuhtumi lisadetaile alles uuritakse.

"Allatulistamised leiavad aset olukorras, kus NATO, Rumeenia ja teised riigid hangivad aktiivselt maapealseid tõrjesüsteeme, et tugevdada liitlaste ja riiklikku õhutõrjevõimekust," ütles NATO sõjalise peakorteri pressiesindajakolonel Martin O'Donnell.

Dani sõnul tuvastas Rumeenia reedese drooni Shahed-tüüpi mehitamata õhusõidukina, mida Vene väed sageli kasutavad, ning laupäeval ja pühapäeval alla tulistatud droonide uurimine jätkub.

Rumeenia välisministeerium teatas, et kutsus korduvate rikkumiste tagajärjena välja ka Venemaa suursaadiku. Peaminister Ilie Bolojan nimetas õhuruumi rikkumisi vastuvõetamatuks.

Riigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon pühapäevase vahejuhtumi käigus ohutult alla rannikulinnast Sulinast 12 kilomeetrit kirdes, territoriaalvete kohal.

Kaitseministeeriumi andmetel on Venemaa droonid alates sõja algusest sisenenud riigi õhuruumi ilma loata 33 korda.

Prokurörid leidsid reedel alla tulistatud drooni jäänused, kuid otsivad jätkuvalt kahe ülejäänud drooni osi.

Rumeenia armee staabiülem märkis reedel, et lõikusaja eel on Venemaa rünnakud Ukraina sadamalinna Odesa piirkonnale sagenenud, mis avaldab Musta mere elutähtsatele energia- ja kaubateedele täiendavat survet.