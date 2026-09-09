Trump tervitas AfD võitu

USA president Donald Trump tervitas teisipäeval Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitu Saksi-Anhalti liidumaa valimistel. Samal ajal ütles AfD aseesimees, et tema partei ei poolda Ukraina toetamist ning sooviks suhete parandamist Venemaaga.

"Vau! Populistlikul parteil Saksamaal oli just tõeliselt suur õhtu," postitas Trump oma platvormil Truth Social, asudes seejärel sarjama riigi immigratsioonireegleid.

"Nad on lõpuks tüdinud absoluutselt kohutavatest immigratsioonireeglitest ja regulatsioonidest, mis on Saksamaale nii palju kahju teinud," kirjutas ta.

The President of the United States supports AfD. pic.twitter.com/gLGoknyMd8 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 8, 2026

Trumpi postitus, milles ta erakonda konkreetselt ei nimetanud, ilmus kaks päeva pärast seda, kui AfD saavutas Saksamaa idaosas asuva Saksimaa-Anhalti liidumaa valimistel ülekaaluka võidu.

Sisserändevastane, Venemaa-sõbralik ja Trumpi-meelne AfD kogus ligi 44 protsenti häältest ja on lubanud alustada migrantide remigratsiooni ja deporteerimist.

Väljavaade, et pärast Teist maailmasõda asub esimest korda Saksamaa liidumaad juhtima parempopulistlik valitsus, on sügavalt rahutuks teinud paljusid migrante ja vähemusgruppe ning peavooluparteisid.

Saksa sisejulgeolekuamet on Saksimaa-Anhalti AfD klassifitseerinud "paremäärmuslikuks" rühmituseks. Selle kohaliku liidri Ulrich Siegmundi meeskonda kuuluvad aga teadaolevalt nüüdseks keelustatud neonatsliku organisatsiooni endised liikmed.

Ka Trumpi toetajad on AfD-le toetust avaldanud: endine USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell tähistas tulemusi kui "uut päeva Saksamaal" ning tehnoloogiamiljardär Elon Musk oli esimeste seas, kes AfD võitu kõlava hüüdega "Hästi tehtud!" tähistas.

"NAD ON TÕUSUTEEL ega kavatse seda enam taluda! MGGA!!!," postitas Trump sotsiaalmeedias, vihjega oma loosungi "Make America Great Again" saksa versioonile.

AfD ei toeta droonide tarnimist Ukrainale

Alternatiiv Saksamaale (AfD) on vastu Ukrainale droonide andmisele, mida kasutataks rünnakute sooritamiseks Venemaa territooriumile, ütles AfD kaasesimees Tino Chrupalla telekanalile ZDF.

Chrupalla rõhutas, et tema erakond on vastu relvade tarnimisele kriisipiirkondadesse, vahendas portaal Unian kolmapäeval.

"Me toodame Saksamaal droone, mida kasutatakse rünnakute sooritamiseks sügavale Venemaa territooriumile, ja me oleme selle vastu kategooriliselt. Oleme alati öelnud – ja see on kirjas ka erakonna programmis –, et me ei toeta relvade tarnimist kriisi- ja sõjategevuse piirkondadesse," ütles ta.

Lisaks leiab Chrupalla, et tuleb lõpetada sanktsioonid Venemaa vastu ja normaliseerida suhted.

"Me peame lõpetama Venemaa-vastaste sanktsioonide poliitika. Mida on sanktsioonidega minevikus tegelikult saavutatud? Muidugi peame eelkõige uuesti üksteisega rääkima hakkama. Aga see sanktsioonispiraal – eriti Vene Maja ja Venemaa konsulaadi sulgemine Bonnis – ei aita kedagi. Mida me sellest tegelikult saame?" küsis ta.

AfD kaasesimees märkis, et tühistaks kõik Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid.

"Ma pean sanktsioone igasuguses vormis mõttetuks, ja mis veelgi tähtsam – need on tekitanud tohutut kahju just Saksamaa majandusele," rääkis Chrupalla.

Unian kirjutas varem, et AfD liider Alice Weidel nimetas Ukrainat vaenulikuks riigiks seoses gaasijuhtme Nord Stream õhkimisega, mis oli mõeldud Vene gaasi transportimiseks Läänemere kaudu Saksamaale.

Ta leiab, et Saksamaa peaks nõudma Ukrainalt selle eest hüvitist. Briti väljaanne The Telegraph märkis, et AfD suhtub mitmel põhjusel soosivalt Venemaasse ja Kremli pealikku Vladimir Putinisse, mitte Ukrainasse. Üks neist põhjustest on odav Venemaa gaas. Lisaks tuletas väljaanne meelde, et Ida-Saksamaa oli pärast Teist maailmasõda Nõukogude Liidu kontrolli all.

Ühtlasi on Weidel öelnud, et Ukraina vastupanu Venemaa täiemahulisele agressioonile kujutab ohtu Saksamaa julgeolekule. Ta lisas, et Venemaa võib Saksamaad rünnata relvade tarnimise eest Ukrainale. Seda arvestades lubas AfD liider muuta Saksamaa poliitikat Ukraina toetamise osas niipea, kui ta võimule saab.