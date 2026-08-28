AP: Patriot-rakettide varud Euroopas on kriitilisel tasemel

USA sõjaväel on Euroopas tekkinud kriitiline puudus kaasaegsetest Patriot-rakettidest, mis suudavad alla tulistada Venemaa kiireid ballistilisi rakette, teatas neljapäeval uudisteagentuur Associated Press.

Üks USA ametnik väitis, et Euroopas ei ole USA sõjaväel kindlasti piisavalt Patriot-rakette, et peatada mis tahes võimalikku pikaajalist raketirünnakut. Samuti on küsitav nende võime kaitsta end üksiku raketilöögi või kursilt kõrvale kaldunud juhusliku Vene raketi eest.

See tekitab muret NATO riikide haavatavuse pärast võimaliku Venemaa rünnaku korral.

Pentagoni pressiesindaja sõnul on kõige murettekitavam puudus Patriot-süsteemidest, mis on suutelised alla tulistama Venemaa kiireid ballistilisi rakette.

"Kui Venemaa peaks andma ballistiliste rakettidega löögi näiteks sõjaväe peakorterile või elektrijaamale, siis võib NATO leida end Ukrainaga sarnasest olukorrast ja on sunnitud taluma lööki löögi järel," ütles Pentagoni eestkõneleja.

Samas märgitakse, et Venemaa sõda Ukrainas võib takistada sel Euroopale raketilööke andmast, kuna Moskval oleks raske pidada õhusõda kahel rindel.

"Nelja ja poole aastase sõja jooksul tarnis USA Ukrainale sadu Patriot-rakette, kuid sõda Iraaniga oli pöördepunkt, mis viis varude vähenemiseni," hindas Londonis baseeruva sõjateaduse, relvastussüsteemide, kaitsepoliitika ja rahvusvahelise julgeoleku süvaanalüüsiga tegeleva mõttekoja Royal United Services Institute teadur Ed Arnold.

Arnoldi sõnul olid tarned Ukrainale planeeritud ja mõistlikult kalkuleeritud. Samas kui varud Lähis-Idas ammendusid ootamatult, paljastades probleeme tarneahelas.

Ekspertide hinnangul jätab Patriot-püüdurrakettide puudus Euroopas vähe alternatiive Venemaa arenenumate ballistiliste rakettide tabamiseks, mida võidakse raketitõrjesüsteemidest läbitungimiseks kombineerida odavate droonide parvedega.

Üheks alternatiiviks võib olla Prantsuse ja Itaalia õhutõrjesüsteem SAMP/T NG. Prantsusmaa on lubanud kiirendada selle süsteemi ehk praeguse SAMP/T uuendatud versiooni tarnimist Ukrainale, kuna tootja sõnul suudab see paremini tõrjuda ballistilisi sihtmärke. Uus versioon ei ole aga veel läbinud lahingukatsetusi ja SAMP/T praegusel modifikatsioonil on Patriotist lühem tegevusulatus.

Alates 2022. aastast on Ukraina saanud Patriot-püüdurrakette USA ja Euroopa varudest, mille hulgas on USA andnud umbes 600 sellist raketti. Suurim kulu tekkis aga konflikti käigus Iraaniga, kuhu läks 65 protsenti USA Patriot-rakettidest ehk umbes 1500 riigi 2330 püüdurraketist.

Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) eksperdi Mark Canciani sõnul peaks sel aastal toodetama umbes 600 raketti. 2030. aastaks on plaanis jõuda tootmiseesmärgini 2000 Patriot-raketti aastas.

NATO teatel avatakse Euroopa esimene Patriot-rakettide tehas eeldatavasti septembris Saksamaal ning tarned võiksid alata järgmise aasta alguses. Arnold nentis, et praegu on mitmed riigid seetõttu keerulises seisus.

"Esimesed tarned peaksid minema riikidele, kes on juba tellimused esitanud, mille hulgas Saksamaale, Hollandile, Rumeeniale ja Hispaaniale," selgitas üks USA kaitseametnik. See aga tähendab, et mõned riigid, nagu Saksamaa, on küll ostnud kallid Patriot-süsteemid, kuid leidnud end absurdsest olukorrast, kus nende kasutamiseks pole laskemoona.

Arnoldi hinnangul ei suuda Moskva tõenäoliselt korraldada pikaajalisi õhurünnakuid NATO sihtmärkidele ja rünnata samal ajal peaaegu igal öösel Ukrainat. Ukraina hiljutised õhurünnakud Venemaale on paljastanud nõrkusi ka Venemaa õhutõrjesüsteemis, mis võib panna Putini enne kättemaksulöögi provotseerimist järele mõtlema.

"Karm tõde on see, et võib-olla parim õhutõrjesüsteem, mis meil on, on Venemaa enda piiratud võimekus," sõnas Arnold.