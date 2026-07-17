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Sõja 1605. päev: Ukraina korraldas rünnakulaine sihtmärkide pihta Krimmis

Välismaa
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Donetski rindelõigul võitlevad Ukraina sõjaväelased
Donetski rindelõigul võitlevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu reedet rünnakulaine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Venemaa okupatsiooniväed andsid neljapäeva õhtul Odessale raketilöögi, milles sai surma vähemalt kaks inimest

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 17. juulil kell 17.02:

- Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta;

- Vene raketirünnakus Odessale hukkus vähemalt kaks inimest;

- Rootsi eraldas Ukraina taastamiseks üle 126 miljoni euro;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit.

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta

Ukraina korraldas ööl vastu reedet rünnakulaine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. 

Okupeeritud Krimmis puhkes pärast droonirünnakut mitu tulekahju. Põlengutest teatati Džankois ja Tšongari silla lähistel.

"Džankoi äärelinnas asuva kahe bensiinijaama lähedal on tuvastatud tulekahju. Tõenäoliselt tabas õhulöök bensiinijaamu või läheduses asuvaid kütuseveokeid," teatas Telegrami seirekanal Crimean Wind. 

Kanali andmetel oli südaöö paiku linnas kuulda droonide lendamist, tulistamist ja plahvatusi. Veel üks tulekahju tuvastati Tšongari sillast lõunasse jääva maantee lähedal.

Samuti teatas kanal, et sihtmärgiks võis olla Bahtšisarai alajaam. Sama alajaama rünnati 5. juulil, mis põhjustas ulatusliku elektrikatkestuse. Sotsiaalmeediakanalite teatel ründas Ukraina hiljuti veel ka Saki lennuvälja. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Venemaa varilaevastiku hävitamist.

Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert "Madyar" Brovdi teatas hiljem, et Ukraina droonid tabasid 12 Venemaa alust. Nende hulgas oli ka üks naftatanker ja üks gaasitanker. 

Vene raketirünnakus Odessale hukkus vähemalt kaks inimest

Venemaa okupatsiooniväed andsid neljapäeva õhtul Odessale raketilöögi, milles sai surma vähemalt kaks inimest. Mitmete haavatute seas on ka lapsi.

Uudisteagentuuri Unian korrespondendi andmetel anti õhuhäire kella kümne ajal õhtul ning seirekanalid teatasid, et linna poole lendavad raketid. Peagi oli Odessas kuulda tugevaid plahvatusi.

Odessa oblastiadministratsiooni juht Oleh Kiper ütles, et kannatada sai tsiviiltaristu ja puhkesid tulekahjud. Teavet kannatanute kohta täpsustatakse. Ametniku avaldatud fotolt võis näha, et õhulöögi tagajärjel hävinesid elumajad.

Rootsi eraldas Ukraina taastamiseks üle 126 miljoni euro

Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni ehk üle 126 miljoni euro eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehhanismi, mis annab Ukrainale abi, vahendas uudistekanal Ukrinform reedel Rootsi valitsuse pressiteadet.

"Ukraina vastupanuvõimet ei tohi võtta iseenesestmõistetavana. Ukraina vajab ulatuslikku toetust, et suuta jätkata tervishoiutöötajatele palkade maksmist ja hoida oma elektrivõrk tervena. Ukraina ei kaitse ainult enda, vaid ka meie vabadust," ütles rahvusvahelise arengukoostöö ja väliskaubanduse minister Benjamin Dousa.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 425 990 (+1370);

- tankid 12 148 (+4);

- jalaväe lahingumasinad  24 946 (+6);

- suurtükisüsteemid 46 084 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1943 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1496 (+4);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 354 (+1);

- maapealsed droonisüsteemid 1932 (+13);

- operatiivtaktikalised droonid 412 884 (+1879);

- tiibraketid 4909 (+3);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 121 216 (+489);

- eritehnika 4424 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

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