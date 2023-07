Sööda nappus ja kallinemine sunnib karjakasvatajaid piimakarja vähendama

Ebasoodsad ilmastikuolud on pärssinud rohukasvu ja paljud karjapidajad on varunud alles poole lehmade talvisest söödast. Söödanappus ja selle kallinemine suurendavad ka piimakarja vähendamise survet.

Osaühingus Viraito söödetakse lehmi tänavusest esimesest niitest valmistatud siloga, sest mullust sööta kevadeni ei jagunud. Lisaks on tänavune rohukasv olnud väga kehv.

"Tavalisel aastal oleks meil kolmveerand kogusest juba varutud selleks ajaks, aga hetkel on heal juhul pool. Õnneks on meil mais väga ilusasti üles tulnud ja väga korraliku potentsiaalse suure saagiga," rääkis Viraito agronoom Riho Kens.

Söödadefitsiit on viinud ka sööda hinnad lakke. Vähesedki pakkujad küsivad heina ja silo eest kosmilisi rahanumbreid, põhku müüakse koguni silo hinnaga.

"Kõige kurioossem hind, mida ma praegu tean, on heinapalli eest 50 eurot rull, aga silo eest on 150 eurot tonn, olen kuulnud. Tavalisel aastal on see 50-60 eurot tonn," ütles Kens.

Kui tavaliselt kogutakse aktsiaseltsi Pajusi ABF maadelt 6000 rulli heina, siis tänavu kogunes ainult 410 rulli. Silo saadakse ühe niitega tavaliselt 4000 tonni, tänavu kogunes 1500 tonni.

"Pea pool on ikka puudu. Meie aastane söödavajadus on 15 000 tonni. Ohverdasime sellel aastal rukki ja koristasime selle ka siloks," ütles Pajusi ABF-i juht ja omanik Lembit Paal.

Ka Pajusil söödetakse loomadele juba tänavust silo.

Sööda defitsiit ja kallinemine mõjutavad ka piima omahinda, sundides piimakarja sügisel lihakombinaati saatma.

"Paljud lõpetavad ja seda on loomakasvatajate käest kuulda olnud ja seda prognoosivad ka liha kokkuostjad. Täna on kombinaadid oma hindu langetamas ja ilmselt langeb ka liha hind kombinaatides olulisel määral. Sest paljud, kes taotlesid karjatamistoetusi, enne oma loomi kombinaati viia ei saanud, siis ilmselt alates augusti lõpust, septembrist-oktoobrist oma karja likvideerima hakatakse ja see on muidugi ääretult kurb," rääkis Paal.

Tema hinnangul hakkab langustrendis piima kokkuostuhind kerkima pärast Paide uue piimatööstuse valmimist, sest siis toorpiima nõudlus kasvab.