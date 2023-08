Läti kaalub pankade suurkasumite erimaksustamist

Lätis tegutsevad pangad teenisid selle aasta esimese kuue kuuga pea 336 miljonit eurot, mis on rohkem kui kogu 2022. aasta peale kokku. Läti rahandusministeerium kinnitas, et senised kõnelused pankadega laenutingimuste muutmiseks pole tulemusi andnud, mistõttu on vaja olukorrale läheneda teisiti. Üheks pankade kasumikasvu põhjuseks on Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmine.

Läti keskpanga arvutusi Läti pankade suurkasumi kohta märkas ka Läti president Edgars Rinkevičs, kes kutsus kohtumisele Läti rahandusministri Arvilas Asheradena, vahendas LSM. Rinkevičs andis mõista, et ootab tegusid seoses nii praeguste kui ka tulevaste pangaklientide laenuvõtmistingimustega.

Võimalik kokkulepe võib tulla juba kolmapäeval kui kohtub maksunduse töögrupp. Muuhulgas kaalub töögrupp Leedu eeskujul pankade erimaksustamist. Latvijas Banka samas pidas Eesti lähenemist pangandusele konkurentsivõimelisemaks, mis aga eeldaks laiemalt muudatusi ärimaksude regulatsioonides.

Läti panga asepresident Santa Purgaile selgitas, et kuigi Läti kommertspanku saab kõrgemalt maksustada, siis oleks see ka stiimul maksmaks välja dividende. Samuti ei muudaks suurkasumite lisamaksustamine pankadelt laenu võtnud inimeste igakuiseid makseid. Läti rahandusministri sõnul ei saa riik minna panga ja pangakliendi vahele.