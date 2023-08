Itaalia pankade erimaksu plaan on juba takerdunud

Itaalia valitsus pehmendas oma algset plaani kehtestada pankade suurkasumitele 40 protsendiline erimaks.

Teisipäeval avaldatud teate kohaselt oleks pankade erimaksu maksupanus maksimaalselt vaid 0,1 protsenti pankade kõikidest varadest. See täpsustav teade ilmus vaid 24 tundi peale maksust teada andmist. Pankade erimaksu teate peale ärritusid nii investorid kui ka pangad, kelle aktsiad langesid. Analüütikud hoiatasid, et see mõjuks negatiivselt ka Itaalia majandusele.

Fiasko maksuteate ja sellest taganemise puhul ähvardab Itaalia valitsuskoalitsiooni lõhki ajada, kirjutas Politico. Kuigi algses teates ei mainitud ühtegi piiri ning teisipäevast teadet võib võtta kui täpsustust, siis peeti siiski üldiselt seda algse ettepaneku pehmenduseks. Peale teisipäevast teadet kosus veidi ka eurotsooni pankade võtmeindeks SX7E.

Finantsturgusid ehmatas eriti Citi analüüs, mille kohaselt võib erimaks mõjutada kuni 0,5 protsenti pankade varadest, mis tähendaks miljarditesse ulatuvaid kaotusi.