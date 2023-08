Tallinlased harjuvad bussiliinide muudatustega

Tallinlastel on olnud aega ööpäev, et harjuda uusi liikumisteid kasutavate bussiliinidega. Kui kohalikud elanikud on muudatustega rahul, siis turistide jaoks on olukord keeruline.

Ümberkorraldus puudutab kokku üheksat bussiliini. Peatustes bussi ootavad inimesed suhtusid muudatustesse pigem mõistvalt.

"Mulle on kõik arusaadav, ma isegi ütleks, et mulle on see pigem plussiks, kõik muudatused. Mul on 15 minutit kõndimist ja ma saan nr 8 bussiga Balti jaama ja Õismäele, näiteks, mööda Hipodroomi," rääkis Maria.

"Eile ma tutvusin nr 8 liiniga, sõitsin ühest otsast teise. Ma ei tea, see ei ole ju paha liin. Aga 5-ga ma sõitsin ka vanasti, see taastati. See on tore. /.../ Tasa sõuad, kaugemale jõuad – vaikselt võtad ette ja uurid kõik läbi, siis on asi selge," ütles Krista.

Keerulisem on olukord aga turistide jaoks, sest infotahvlid on tihtipeale vaid eestikeelsed.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on muudatus kulgenud suuremate tõrgeteta.

"Siin-seal oli väiksemat sorti tõrkeid, need said ka jooksvalt kõrvaldatud. Jälgime terve augusti jooksul busside kasutatavust, sünkroniseerime vajadusel kuskil busside graafikuid, aga hetkel asi pigem toimib," rääkis ta.

Tõrked, millest Svet rääkis, olid seotud peatustesse infolehtede paigaldamisega, sest korraga oli vaja välja vahetada üle 200 sõiduplaani. Mitmeid ühistranspordi kasutajaid ajab aga segadusse asjaolu, et liiklussüsteemi paljud bussipeatused on ümber nimetatud ajutisteks peatusteks. Kes linna hästi ei tunne, võib eksida.

"Tegelikult juba sügise alguseks on plaanis suure osa nendest ajutistest peatustest kas täiesti kokku pakkida või vähendada nende arvu. Ahtri, Põhja puiestee suunal neid jääb rohkem esialgu, lõuna pool jääb neid vähem," ütles Svet.

Ta lisas, et tehtud ühistranspordimuudatus jääb vähemalt aasta lõpuni viimaseks. Samuti ootab linn elanikelt tagasisidet. Eraldi tasub aga välja tuua, et liini number 5 teekond jäi sõitjate vastasseisu tõttu muutmata. Bussiliin number 8, mille muudatuste vastu kogutakse allkirju, jätkab sõitmist aga uuel suunal.