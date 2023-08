Linnavalitsus teeb Tallinna bussiliinide muudatustest järeldusi sügisel

Seda, kas ja kuidas sõitjad uusi liine kasutama hakkavad, saab öelda paari kuu pärast, kui linnarahvas on puhkuserütmist taas argiellu sukeldunud.

"Eks see oli ka põhjus, miks Tallinna linnavalitsus liinivõrku muutis või tahtis muuta, et august on natuke rahulikum kuu ja september, nagu öeldakse, täis rauaga, kus lapsed lähevad kooli, harjumused hakkavad välja kujunema ja siis me statistilises vaates oskame paremini öelda, kui hästi või halvasti see muudatus õnnestus," selgitas Tallinna Linnatranspordi AS-i juht Kaido Padar.

Kui lõputud ummikud ja ajutiste peatuste segadus välja arvata, on abilinnapea sõnul esialgne tagasiside uutele liinidele olnud pigem positiivne.

"Inimesed toovad välja positiivseid külgi sellel, et neil on avanenud mõned suunad, mis enne ei olnud neile väga kättesaadavad," ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"Inimestel ei ole väga vaja ümber joosta ühe bussi pealt teise peale. Päris palju on inimesi, kes sõidavad Lasnamäelt kas just päris Õismäele välja, aga Taksopargini. Selge, et inimestele meeldiks, kui see oleks läbi südalinna või jõuaks Viru kanti välja või sealt läbi käiks. Praegu inimesed natuke protesteerivad selle üle, et läheb mööda Reidi teed, et mis meil sinna sadamasse asja on, kus ma nüüd siis südalinna saan," rääkis bussijuht Sirje Koel.

"Ma eile sõitsin esimest korda, Balti jaamast siia on okei, mujale pole vaja minna," ütles Annika.

"Ma olen buss nr 42 kesklinna sõitnud, aga Lasnamäele näiteks pole sõitnud," ütles Dmitri, kellel pole olnud pikki bussiliine vaja.

"Esialgu ei ole väga mugav. Lihtsalt pole harjunud, inimesi on bussides väga palju. Aga üldiselt on muidugi mugavam ilma ümberistumata ühest kohast teise sõita," rääkis Olga.

"Ma olen siin elanud lapsest peale ja ei kavatse kuhugi ära sõita," ütles Dmitri Õismäel. Tema sõnul võiks ta Lasnamäele sõita. "Aga seal on väga keeruline, saab ära eksida. Aga oleks mugav küll," lisas ta.

"Me anname endale aru, et kellegi jaoks on asi muutunud mugavamaks, teisele mõne ümberistumise võrra ebamugavamaks. Seega on vara teha järeldusi. Ootame sügise teist poolt ja siis vaatame," sõnas abilinnapea Vladimir Svet.