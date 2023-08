Kolm suurüritust on Tallinna majutushinnad mitmekordistanud

Sel nädalavahetusel ja järgmisel nädalal toimub Tallinnas rahvusvaheline triatlonivõistlus ja kaks suurkontserti – Depeche Mode`i ja The Weekndi kontsert. Linna on oodata mitukümmend tuhat muusikasõpra ja vaba hotellituba naljalt enam ei leia.

Üle kümne tuhande inimese tuleb The Weekndit kuulama Soomest, märkimisväärne arv inimesi tuleb ka Leedust. Üle poole publikust koosnebki kontserdikorraldaja Eva Palmi sõnul välismaalastest.

"Meil on tegemist suurte massiüritustega, Depeche'ile me ootame pea 40 000 külastajat ja Weekndile ligi 55 000 külastajat. Lisaks sellele töötab meil kokku kahe kontserdi peale ligi 2000 inimest. Kahe show peale tuleb peaaegu laulupidu kokku," lausus Palm.

Suursündmused toovad pealinna hotellidele suurt kasumit. Kontserdipaigale lähimas hotellis Oru Hub küsiti suure nõudluse tõttu majutuse eest lausa kuni neli korda kõrgemat hinda. Hoolimata sellest broneeriti hotelli tegevjuhi sõnul ruumid täis juba pea kaks nädalat tagasi.

"Majutamas on nii siseturist kui ka välisturist ja ennekõike Läti, Leedu. Suurem osa külalisi (tuleb) ka Saksamaalt, Soomest, on ka Prantsusmaalt külastajaid. Suur hotellide nõudlus on tõepoolest kasvatanud hindu, kuid sellegipoolest on kõik toad välja müüdud ja inimeste huvi oli väga-väga suur," ütles Oru Hub hotelli tegevjuht Kristel Mäenurm.

Hindade tõstmise võimalust on ära kasutanud ka suuremad hotellid. Kuni 790 toatäit inimesi majutada suutvad Tallinki hotellid on hindu lausa kahekordistanud. Kontsertide toimumise ajaks on aga ka suuremad majutusasutused peaaegu välja müüdud. Tallink Hotelsi juhatuse liikme Ave Svartsi sõnul on järele jäänud vaid üksikud toad.

"Meie soov on, et neid reisijaid oleks veelgi rohkem, et Tallinn suudaks veelgi rohkem ahvatlevaid pakkumisi teha kontsertideks välisesinejatele. See ei ole lihtne töö, see on väga väga keeruline ja seetõttu on suur rõõm, et sel aastal on Live Nationil nii hästi õnnestunud," lausus Svarts.