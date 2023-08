Maag Grupp peab ostetud HKScani suure lihatööstuse kasumisse pöörama

"Valisime kahest halvast variandist parema. Vaidlemiskohti oli palju, aga olime ajagraafikuga sundseisus. HKScaniga diili tegemisest saab augustis juba kaks aastat," rääkis Lepp usutluses väljaandele. "Konkurents lihaturul on tegelikult niivõrd metsik. /.../ Konkurentsiameti lähenemine oli meile üllatus."

Maag Grupp hakkab kohe tegelema 2022. aastal umbes 30 miljonit eurot kahjumit saanud HKScani kasumisse pööramisega. Ettevõtte tuntuim osa on Eestis Rakvere lihakombinaat.

"HKScan ju müüski ennast häda sunnil. Tal olid tegelikult kodus raskused ja nüüd on ka siin. Sellise suurusega ettevõttele nagu HKScan Eestis on siin raske ostjat leida. Meie hirm oli, et tuleb väliskapital lähiriikidest ja meie olukord muutub veel raskemaks. Meie ajalugu vaadates on aga näha, et oleme mitmeid ettevõtteid ära pööranud," ütkes Lepp.

"Ma ei oska kommenteerida HKScani hinnastamispoliitikat, sest seal on tootmisvõimsused väga suured, kuid kahjumiga kaubelda keegi pikalt ei suuda," lisas Lepp. "Seda saavad teha vaid väga-väga suured tootjad ühe eesmärgiga: teised lämmatada. Eestis ma sellist ohtu ei näe."

Lepa hinnangul on viimase aasta hinnatõusude võitjad põllumehed.

"Arvan, et põllumehel on väga hea aeg. Oli vähemalt. Meil oli kehv aeg. Kaupmees väidab ka, et tal on kehv aeg. Kui vaadata härra Grossi tulemusi, siis tal tegelikult nii kehv aeg ei ole. Me ei tea ka väliskapitali omanduses olevate poekettide täpset kasumijaotust," selgitas ta.

Maag Grupile kuuluvad lisaks Rannarootsi lihatööstusele Nigula piimafarm, Tere ja Farmi.