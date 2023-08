Kaks endist Saksa luurejuhti: BND on liiga hambutu ja sõltub liitlastest

Kaks endist Saksa välisluureteenistuse (BND) juhti kinnitasid, et Saksamaa on sisuliselt enda julgeoleku delegeerinud välisriikide luureteenistustele, kuna kodumaised luureagentuurid on bürokraatia ja seadusandluse poolt piiratud, vahendas Tagesschau algselt Bild am Sonntagis ilmunud arvamuslugu.

BND-d kritiseerisid selle endised juhid August Hanning ja Gerhard Schindler, kes sõnasid, et BND ei suuda oma luuretööd teha, kuna agentuuril ei ole ei võimu ega piisavalt ressursse värbamaks inimesi välismaalt. Samuti seati kahtluse alla BND tehnoloogiline suutlikkus, pidades mõistlikuks selle koondamist eraldi organisatsioonide nagu brittide GCHQ või USA National Security Agency.

Arvamusartiklis hoiatati värvikalt, et luureteenistus ei tohi veelgi "manduda suukorvi ja raudkettidega hambututeks valvekoerteks" (algses sõnastuses: Die Nachrichtendienste dürfen nicht weiter zum zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette degeneriert werden).

BND mainet on murendanud ka Vene-Ukraina sõda. 61-aastane BND president Bruno Kahl jäi Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses Kiievisse lõksu ning ta tuli riskantse päästeoperatsiooniga Ukrainast välja saada, meenutas The Times. Samuti ei suutnud agentuur hoiatada Saksa valitsust ette Jevgeni Prigožini võimalikust mässust ning üks kõrgetasemeline BND töötaja võeti hiljuti vahi alla kahtlustatuna Venemaa heaks luuramises.

August Hanning ja Gerhard Schindler soovitasid lisaks viia BND üle Saksa kantsleri alluvusest kaitseministeeriumi alluvusse suurema sünergia saavutamiseks. Sellele lisaks pidasid Hanning ja Schindler mõistlikuks, et BND-le antaks õigus elektrooniliseks luureks. Samuti soovisid kaks meest, et oleks piisav poliitiline toetus värbamaks agentuurile uusi inimesi. Hanningu ja Schindleri sõnul ei peaks ei poliitikud ega kohtud ründama luureteenistusi pidades neid ohuks Saksa kodanike õigustele.

The Times samas tõi lisaks esile, et BND tegevus on erakordselt reglementeeritud ning seda kontrollib vähemalt seitse erinevat välist kontrollorganit. Samuti on agentuur sõltuv liitlasriikide luureteenistustest. Ka Venemaa heaks luuranud agent BND-s avastati tõenäoliselt alles peale USA ja Ühendkuningriigi vastavate agentuuride hoiatusi.

August Hanning oli BND juht aastatel 1998 kuni 2005 ning Gerhard Schindler 2012 kuni 2016.