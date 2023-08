USA teadlased kordasid edukalt termotuumasünteesi eksperimenti

Eelmise aasta detsembris tegid USA teadlased Lawrence Livermore'i National Laboratorys eduka termotuumakatsetuse, mille käigus toodeti rohkem energiat kui testi tegemiseks kulus. Seda katset on nüüd sama labori teadlased 30. juulil korranud, kinnitasid allikad The Financial Timesile ja vahendas ka The Guardian. 30. juuli katses toodeti allikate sõnul rohkem energiat kui eelmise detsembri katses, kuid lõplikke tulemusi veel analüüsitakse.

Termotuumasünteesi käigus liidetakse energia tootmiseks aatomeid, erinevalt tuumareaktoritest toimuvast tuumareaktsioonist, kus neid energia saamiseks lõhustatakse. Seda lähenemist peetakse võimalikuks jätkusuutlikuks madala süsinikuheitega energiaallikaks. Ka USA energiaministeerium nimetas seda oluliseks teaduslikuks läbimurdeks, mille saavutamiseks kulus aastakümneid tööd.

Ühe kilogrammi termotuumasünteesi tarbeks vajaliku kütusega saaks toota sama palju energia kui kümne miljoni kilogrammi fossiilkütusega. Termotuumasünteesi jaoks sobiliku kütuses osaks on vesiniku isotoobid deuteerium ja triitium. Samuti ei tekita termotuumasüntees erinevalt tuumasünteesist radioaktiivseid jäätmeid.

Kõige enam on termotuumasünteesi proovitud varem saavutada keskkonnas, mida kontrollitakse tugevate magnetitega, kuid USA labori lähenemise puhul kasutatakse väga tugevat laserit. Magnetitepõhise lähenemise tööpõhimõttel ehitatakse Prantsusmaal ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) termotuumakatsereaktorit, millest saab valmides suurim sellist tüüpi reaktor maailmas.

Teadlased on samas hoiatanud, et tehnoloogia pole veel kaugeltki küps, et selle najal rajada elektrijaamu ning selliste jaamade rajamine võib olla aastakümnete kaugusel. Seetõttu ei saa termotuumasünteesist ka lahendust kliimakriisile.

Detsembris teatavaks saadud läbimurde käigus anti laseritega vesiniku teisenditest koosnevale plasmale umbes 2,05 megadžauli (MJ) jagu energiat. Sellele järgnenud tuumade liitumisel vabanes ligi 3,15 megadžauli energiat. Teisisõnu oli energiavõit 1,5-kordne.

Financial Timesiga suhelnud allikate sõnul võis aga juulis vabanenud energia maht olla üle 3,5 megadžauli. Livermore'i Riiklikule Süüterajatise (National Ignition Facility - NIF) teate kohaselt antakse eksperimendi tulemustest täpsemalt teada eesolevatel teaduslikel konverentsidel ja teadusartiklites.