Perearsti nõuandetelefon tõi Confido grupile mullu 520 000 eurot puhaskasumit

Tervisekassa reklaamib perearsti nõuandetelefoni 1220 hea võimalusena lihtsamatele tervisemuredele abi saamiseks, kui perearsti pole läheduses. Vähe on aga tähelepanu saanud asjaolu, et nõuandeliin kuulub juba 2019. aastast suurärimees Margus Linnamäe Confido meditsiinigrupile ning on osutunud väga kasumlikuks.

Tervisekassa soovituse kohaselt peaks tervisemurede korral helistama esmalt perearsti nõuandetelefonile, kes aitab otsustada, kas tuleks otsida erakorralist abi, minna perearsti juurde või kasutada koduseid vahendeid. Ka on nõuandetelefonile vastajatel võimalik hädaolukorras nädalavahetusel retsepte pikendada.

2019. aastast kuulub osaühing Perearsti Nõuandeliin Confido Healthcare Group OÜ-le, mille omanik on Margus Linnamäe. Talle kuuluvad MM Grupi kaudu ka ravimifirma Magnum ja Apotheka kaubamärk, aga ka suur hulk teisi ettevõtteid.

Nõuandetelefoni mullused majandusandmed näitavad, et alates 2005. aastast tegutsenud ettevõte on äärmiselt kasumlik. Nimelt oli selle mullune käive 1,9 miljonit eurot ja puhaskasumit teeniti 520 000 eurot. Aasta varem olid majandusnäitajad veel uhkemad - käive oli 13 protsenti suurem ja kasum 580 000 eurot.

See oli ettevõtte hinnangul tingitud asjaolust, et koroonaviiruse kõrgajal oli helistajaid väga palju, mullu aga viiruse levik vähenes, mistõttu tehti telefonile 444 000 kõnet ehk 77 000 kõnet vähem kui eelnenud aastal.

Lisaks perearsti nõuandetelefonile tegutseb eraldi lastearsti nõuandetelefon "Lastearst kuuleb," mis asutati 1995. aastal Tallinna lastehaigla toetusfondi algatusel. Erinevalt perearsti nõuandetelefonist, kuhu helistamine on lauatelefoni kasutamisel tasuta ja mobiiltelefoni puhul kuni 30 senti minut, tuleb lastearstilt nõu saamiseks maksta iga kõneminuti eest üks euro.

Alates eelmisest suvest on seegi infotelefon numbriga 1599 Margus Linnamäe omanduses: Perearsti Nõuandeliin ostis selle 2022. aasta juulis Tallinna Lastehaiglalt ära.

Perearsti nõuandetelefoni rahastajaks on tervisekassa, mille pressiesindaja Sander Rajamäe ütles ERR-ile, et nõuandetelefoni teenust ostavad nad hankega. See tähendab, et 18 aastat tegutsenud osaühing Perearsti Nõuandeliin kuulub Confido grupile, aga telefoninumber 1220, mida ettevõte kasutab, tervisekassale.

Praegune leping kestab kuni järgmise aasta lõpuni, aga kui palju aastas teenusele kulub, sõitub Rajamäe sõnul kõnede arvust. Eelnenud aastatel suurendas helistamiste arvu tunduvalt koroonaviiruse levik.

"Näiteks 2022. aastal oli nõuandeliini teenindamise eest makstav summa 1,8 miljonit eurot, millest 473 000 oli täiendav tasu Covid-19 testimisele suunamise võimekuse tõstmise eest. Käesoleva aasta esimese poolaasta kulu teenusele on 622 000 eurot," lisas ta.

Uue hanke plaanib tervisekassa välja kuulutada selle aasta lõpus.

Tervisekassa on teinud perearsti nõuandetelefonile reklaamikampaaniaid, kus kutsub inimesi üles sellelt numbrilt tervisenõu küsima. Tänavu juunis avaldatud uudiskirjas soovitab tervisekassa muu hulgas arutada nõuandetelefoni arstiga läbi, millised ravimid ning esmaabitarbed võiksid olla kaasas suvises apteegis, mis võetakse kaasa puhkusereisile või väljasõidule.

Küsimusele, kas ravimitagavaraks soovituste andmine nõuandeliinilt on kohane, arvestades, et telefoni peab ettevõte, mis kuulub Eesti ravimiäris väga mõjuka Margus Linnamäe gruppi, ütles tervisekassa esindaja, et nad ei soovitanud oma juunikuises uudiskirjas konkreetse ravimitootja ravimeid, vaid toimeaineid.

"Nii nagu apteeker, saab ka nõuandeliin anda teavet, millised ravimid on asjakohased inimesel esinevate või ennetavalt suvel tihedamini esinevate sümptomite leevendamiseks või raviks. Näiteks ravimi toimeaine paratsetamooli soovitamine ei kujuta endast huvide konflikti, kuivõrd selle toimeainega ravimi pakkujaid ei ole ainult üks, vaid mitmeid. Sama põhimõte on asjakohane ka plaastrite, sidemete või antiseptiku suvisesse koduapteeki varumise soovitamisel," lausus Rajamäe.

Tema sõnul näeb hanke võitjaga sõlmitud leping ette, et nõuandeliin osaleb elanikkonna teenusest teavitamisel koostöös tervisekassa ja asjaomaste ametkondadega.

Confido laiendas mullu Eestis haaret

Möödunud aastal laiendas Confido oma haaret, sest hakkas töötukassa lepingupartnerina pakkuma töövõime hindamise teenuseid, alustas ambulatoorse arstiabi kõrval ka statsionaarsega, avas mitu uut kliinikut ja ostis Tamme Erakliiniku. Lisaks hakkas Confido tervisekassa tellimusel pakkuma esmatasandi arstiabi Ukraina sõjapõgenikele ja alustas ettevalmistusi, et luua haiglaapteeke.

Mullu septembris müüs KT Holding OÜ enamusosaluse ehk 70 protsenti Confidost suurärimees Margus Linnamäele. Tehingu jõustumiseks pidi heakskiidu andma konkurentsiamet, kes seda tänavu veebruaris ka tegi. Kuna Confido vähemusosanikud võõrandasid enda osad, omandas Linnamäe ettevõtte omanikeringis sajaprotsendilise osaluse. Aprillis sai Confido Healthcare Grupist ka tütarettevõtte Arstikeskus Confido ainuomanik. Mais sai grupi ainuomanikuks Linnamäele kuuluv LMRA 20 OÜ.

Möödunud majandusaastal kasvas grupi käive 19 protsenti ja oli kokku 28,8 miljonit eurot, samas kui eelnenud aastal oli see 24,3 miljonit eurot. Kui aga müügitulust välja arvata koroonaviirusega seotud erakorraline müügitulu aastatel 2021 ja 2022, kasvas põhitegevuse käive 2,2 korda, sedastas ettevõte.

Kiire laienemine mõjutas samas Confido meditsiinigrupi kulusid ja selle puhaskahjum oli mullu ligi 6,28 miljonit eurot. Aruandes põhjendab grupp kahjumit ka sellega, et mullu oli suur palgasurve, kasvasid energiakulud, suurenesid tegevuspinnad ja kiirenes inflatsioon. Põhivarasse investeeris ettevõte üle kahe miljoni euro.

Eelmise aasta viimase päeva seisuga ületasid Confido grupi lühiajalised kohustused käibevara, kuid Linnamäe, kelle ainuomanduses ettevõte on, kinnitas aruandes, et emaettevõte LRMA 20 OÜ tagab grupile finantstoetuste andmise 2023. aastal ja kohustused täidetakse tähtajaks.

Lisaks ei olnud Confido konsolideerimata korrigeeritud omakapital vastavuses äriseadustiku nõuetega ja ka selles osas kinnitas Linnamäe, et hiljemalt tänavu septembris teeb Confido Healthcare Grupi omanikettevõte sissemakse vabatahtlikku omakapitali reservi, et tasaarvestada osa laenunõuetest Confido Healthcare Groupi vastu.

Confido Healthcare Grupp koondab enda alla hulga kliinikuid: laia valikut raviteenuseid, kirurgiat ja taastusravi pakkuv Arstikeskus Confido, eriarstiteenustele keskendunud Ortopeedia Arstid ja Tamme Erakliinik, radioloogilisi teenuseid pakkuv Nordic Imaging, võõrutusravile spetsialiseerunud Kordamed, eriarstiabile ja esteetikateenustele keskendunud Medco Partners, patsientedele telefonil 1220 ja 1599 nõustav Perearsti Nõuandeliin, infotehnoloogiaga tegelev MedID ning vabatahtliku tervisekindlustuse pakette müüvad Confido Kindlustusagent ja Tervisekindlustusagent.

Lisaks on Confido Healthcare Grupis ka osaühingud Confido Innovations ja Confido Esteetika ning Confido sihtasutus, millest üheski praegu tegevust ei toimu.

Margus Linnamäel on valitsev mõju MM Grupp OÜ üle ja sellele Baltimaades ja Soomes tegutsevale kontsernile kuulub muu hulgas apteegikaupu ja meditsiiniseadmeid müüv Magnum Medical OÜ ning meditsiiniseadmete ja kirurgiriistadega tegelev Semetron.

Samuti kuuluvad grupile Apollo kinod ja raamatupoed, Apotheka apteegid, restoraniketid Vapiano, My Sushi ja Lido, Postimees Grupp, BNS, Duo Media telekanalid nagu Kanal 2, raadiojaamad nagu My Hits, Kuku ja Elmar, Valge Klaar, iDeal, Fudy ja Liivimaa Lihaveis, kui loetleda neist vaid väheseid.