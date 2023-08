Sanktsioonikaubad tulevad Eestisse teistest riikidest

Sanktsioonikaubad, mille sissevedu Venemaalt on keelatud, saabuvad nüüd Eestisse teistest riikidest. Tollitöötajad kinnitavad, et paberite järgi on kõik korras ning naftatooteid ja väetisi tuuakse Eestisse seaduslikult. Eraisikud üritavad Venemaale salakaubana viia sularaha ning autotarbeid.

Ööpäevas liigub läbi Narva tollipunkti mõlemas suunas alla 100 veoki, mida on võrreldes eelmise aasta algusega pea poole võrra vähem. Veokite vähesus annab tollile kaupade kontrollimiseks rohkem aega.

Eestisse saabub Venemaalt hulganisti terase- ja naftatooteid ning väetisi. Paberite järgi liigub kaup läbi Venemaa transiidina.

"Nende import Venemaalt ja Vene päritoluga tooted on sanktsiooni all. Praegu nad tulevad kõik enamalt jaolt Mongooliast, Kasahstanist, Kõrgõzstanist, Armeeniast, Gruusiast. Toll kontrollib ja küsib lisadokumente, pangaülekandeid, lepinguid ja meil ei ole olnud põhjust kahelda, et tegelikult on nad pettuslikul viisil Venemaalt toodud otse Venemaalt," rääkis maksu- ja tolliameti välispiiri valdkonnajuht Ants Kutti.

Sanktsioonikaupade nimekiri on üüratult pikk, riskid on suured ja tollikontrolli maht on kasvanud enam kui poole võrra.

"Kõige suurem mure praegu on meil näiteks see, et eraisikute puhul veetakse välja ja üritatakse sisse tuua eurokupüüre – 5000 kuni 6000 eurot on keskmine summa. Ja väga palju püütakse välja vedada mootoriõli ja sõiduautode varuosi, filtreid. Tundub, et väga tõsine puudus on sealpool nendest kaupadest," selgitas Kutti.

Alates juuni lõpust ei tohi ka sõiduautosid enam Venemaale müügiks viia ja piiril avastatakse üha rohkem võltsitud paberitega autosid.