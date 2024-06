Uuring: Eestis ollakse salakauba suhtes kriitilisemad kui Lätis ja Leedus

"Eesti erineb oma suhtumise poolest Lätist ja Leedust. Eestis ütleb iga viies inimene, et salakauba ostmine pole taunitav, kuid Lätis ja Leedus arvab nii umbes 30 protsenti," rääkis SKDS-i juht Arnis Kaktiņš uuringust iga-aastasel salakauba vastase võitluse teemalisel foorumil, mida vahendas Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal LSM.lv.

"Eestis mõistab selle karmilt hukka 35 protsenti, Lätis – iga neljas. See on oluline, sest kui hukka mõista, tähendab see valmisolekut osta märksa kallimaid legaalseid tooteid," jätkas Kaktinš.

Kui Lätis keskmiselt ütles 30 protsenti küsitletutest, et salakauba ostmine on vastuvõetav, siis riigi idaosas asuvas Latgales on see näitaja veel märksa suurem: seal ütles umbes pool, et mõistavad salakauba ostmise hukka ja sama paljud leidsid, et salakauba ostmine on okei, ütles Kaktiņš.

Peamiselt tuuakse Balti riikidesse maksudest kõrvale hiilides tubakatooteid, alkoholi ja kütust.

Baltikumi populaarseimad salakaubad on sigaretid ning muud tubaka- ja nikotiinitooted – Lätis ütles 12 protsenti tänavuses uuringus vastanutest, et on neid tooteid ise ostnud ning veel 12 protsenti tunnistas, et seda on teinud nende sõbrad või tuttavad.

Leedus oli salatubakatooteid ostnud kaheksa protsenti vastanutest ja veel üheksa protsenti ütles, et sõbrad-tuttavad ostsid. Eestis aga kõigest neli protsenti neid, kes salakaupa olid ostnud ning üheks protsenti ütles, et sõbrad-tuttavad ostsid seda.