Jõukamad Vene turistid käivad endiselt Euroopas puhkamas

Eesti Vene turiste üle piiri ei lase ning samamoodi ei tee seda ka meie naabrid, ütles siseminister Lauri Läänemets.

Esimese kuue kuuga saabus Eestiss pea 200 000 Venemaa kodanikku ning lahkus üle 205 000 kodaniku. Enamikul neist oli Eestis elamisluba. Lisaks lubatakse külastada lähedasi sugulasi.

"Kui kellelgi on tõesti sugulase juurde tuleku õigus ja ta läheb randa, siis jah, seda juhtuda võib," möönis Läänemets.

Kogu Euroopa Liidus on Vene turistide arv oluliselt vähenenud. Näiteks Pariisi saabub 95 protsenti vähem venelasi, kirjutas Prantsusmaa uudistekanal France24. Kuid selle languse taga on ka pahupool: Vene keskklass võib jätta reisid Pariisi ära, kuid rikkuritele keelud ei mõju.

Prantsuse ajalehe Le Monde'iga rääkinud Pariisi giid tõdes, et varem reisibüroode kaudu Pariisi vaatamisväärsusi külastama reisinud Vene pensionäre sel suvel ei ole. Küll külastavad Prantsusmaa pealinna üksikud venelased, kes rendivad 800 euro eest paate, et tunnike Seine'il seilata või maksavad 5000 eurot ühe õhtusöögi eest.

Tulem on täpselt vastupidine sellele, mis on seni olnud Euroopa Liidu Venemaa- sanktsioonide üks eesmärke ehk karistada ja piirata just rikkamaid venelasi, kellel Venemaal on rohkem mõjuvõimu.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson selgitas, miks Euroopa Liidu ülest Vene turismi keeldu ei ole õnnestunud kehtestada. "Levinud arusaam ka meie Euroopa partnerite seas on olnud see, et mitte kõik venelased või kõik Venemaa kodanikud ei ole süüdi selles sõjas ja neid ei peaks kollektiivselt karistama."

Samas viitavad avaliku arvamuse küsitlused, et valdav osa Venemaa kodanikest pooldab sõda, mistõttu see argument ei pea paika, rõhutas Mihkelson.

"Paslik oleks vaadata, mis on need teed, mille kaudu ikkagi Venemaa kodanikud Euroopa Liitu jõuavad. Kui Gruusia ootab, et selle aasta lõpus nad saaksid näiteks Euroopa Liiduga liitumiseks kandidaatriigi staatuse, siis minu arvates oleks täiesti paslik, et nad võtaks kuulda ja mõistaksid, et nende selline tegevus, mis võimaldaks Vene kodanikel lihtsalt pääseda Euroopa Liitu muu hulgas ka siis sanktsioonidest kõrval hiilides, ei ole kohane riigile, kes soovib saada ühel hetkel Euroopa Liidu liikmesriigiks."

Kuna Venemaalt Euroopa Liitu lennata võimalik ei ole, teevad paljud venelased seda Türgi või Gruusia kaudu. Just eelmine nädal lubas Venemaa lennufirma Asimuut üks omanikke Thbilisi kaudu lende Pariisi ning Rooma. Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba kontrolli osakonna peaspetsialist Andres Siplane tõdes, et kui näiliselt ei ole laiema turismikeeluga suurt edu, siis suletud uste taga peetakse arutelusid pea iga päev.

"Vajutame seda pedaali kõikides suundades. Ka Gruusiaga kõneldakse sellest ja kui te Gruusia presidenti vaatate, siis tema saab väga hästi aru sellest probleemist," ütles Siplane.

Samas on vähetõenäoline, et enne suvise turismihooaja lõppu Euroopa Liit rangemaid keelde rakendab.