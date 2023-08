Tallinn jätab ööbussid käiku oktoobri lõpuni

Ööbusside pilootprojekti kestust oli võimalik pikendada, kuna eelarves selleks ette nähtud 300 000 eurot ei kulu esialgu kavandatud tähtajaks täies mahus ära, ütles abilinnapea Vladimir Svet.

"Eelarvet tehes arvestasime võimalusega, et tuleb likvideerida ka vandaalitsemise tagajärgi, kuid õnneks pole selle järele vajadust olnud. Otsustasime planeeritud vahendid kogu ulatuses ära kasutada ja perioodi pikendada, et saada täiendavat informatsiooni, kas teenuse vastu on nõudlust ka sügisel, kui puhkuste periood on lõppenud. Suvekuud on näidanud, et bussidega sõidetakse päris aktiivselt," rääkis Svet.

Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets ütles eelmisel nädalal, et kvantitatiivsete andmete kogumiseks on bussides loendurid ning selle kaudu teatakse, et nädalavahetuse jooksul sõidab bussiga 2000–2500 inimest.

Lisaks viib Tallinna strateegiakeskus augustis ööbusside kasutajate seas läbi küsitluse, et teada saada, millised on sõitjate ootused ja soovid sellega seoses.

Ööbussiliinide alguspunkt on Balti jaamas maakonnaliinide peatuses. Bussid väljuvad reedest pühapäevani kella poole ühest öösel kuni kella viieni hommikul 30-minutilise intervalliga. Bussiliin nr 91 sõidab Mustamäe, nr 92 Väike-Õismäe, nr 93 Pelguranna ja nr 94 Priisle suunal. Bussid teenindavad liine mõlemas sõidusuunas ja pärast sihtkohata jõudmist sõidavad nad Balti jaama tagasi.

Tallinlastele on sõit tasuta, teistele sõitjatele kehtib tavapärane piletihind. Sõiduplaanid leiab bussipeatustest ja veebilehelt transport.tallinn.ee.