Poolas leiti ehitusplatsilt 250-kilogrammine lõhkemata sõjaaegne pomm

Ehitajad leidsid 250-kilogrammise pommi uue elukvartali ehitusplatsilt, ümberkaudsed tänavad suleti.

Pomm on kavas minema toimetada ja kahjutuks teha.

Elanikud viidi koolidesse ja teistesse suurematesse hoonetesse. Kodudes paluti gaas, vesi ja elekter välja lülitada ning uksed ja aknad kinni panna. Reede õhtul peaksid inimesed kodudesse tagasi pääsema.

Enne sõda asusid Lublinis lennukitehas ja lennujaam, mis võisid olla pommitamise sihtmärk.

"See on üsna enneolematu ja hirmutav, kuna te ei tea, mis võib juhtuda, kui pomm plahvataks. Keegi ei tea, mismoodi see on, inimesi on nii palju, olukord on keeruline," rääkis üks evakueeritud kohalik elanik.

"Mulle öeldi, et peame koos pojaga korterist lahkuma, nii et lahkusime korterist hommikul kell viis, oleme kõik teinud, et korteris midagi ei juhtuks," ütles evakueeritud naine.