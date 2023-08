Saaremaale kogunes rekordiliselt palju lõõtsamängijaid

Ja see mees on Saaremaa vanim ja tuntuim lõõtsamees Sulev Mägi , kelle sünnipäeva koos kuuenda Saaremaa lõõtsapäevaga tähistati.

"Sulevi fenomen on see, et tema on olnud see, kes on Saaremaal lõõtspilli pärandit kandnud aastakümneid. Ja tänu talle on Saaremaal lõõtspillimäng üldse elus ja au sees," ütles Saaremaa lõõtsapäeva korraldaja Tõnu Eermann.

Sulev ei mäleta, paljudel sünnipäevadel on ta ise pidanud pillimees olema, aga tänane päev tegi 75-aastasele mehele rõõmu

"Meid on täna koos üle 65 inimese siin ja see on ikkagi Saaremaa mõistes kindel rekord," lausus Eermann.

"Ja see mulle väga meeldib. Ja ma tahan edasi lõõtspilli arendada. Vasaku käe sõrmed ei anna küll enam sirgeks, aga noh, see on bassi käsi, see peabki olema kõveras," rääkis Sulev ise.

Saaremaal on olnud aegu, kus Sulev on kogu saare kohta olnud ainus lõõtsamängija ja pillimehi pidi vajadusel mõne ürituse jaoks nii-öelda importima. Nüüd on olukord Eestis tervikuna ja ka Saaremaal lõõtsamängijate poolest parem.

"Lihtsalt pille ei olnud saada. Ema pidas emist ja siis käis Kingissepa turul müümas ja siis ühe põrsa raha eest ostis mulle väikese karmoška, vene karmoška. Ma olin vist 10-aastane, või kuskil niimoodi," rääkis Sulev Mägi.

Mitu lõõtsamängijat aastal 2023 Eestis on?

"Täpselt ma küll öelda ei oska, aga kuskil 400–500 ringis on küll julgelt. See on kasvanud uskumatult hästi. ja noori on tulnud väga palju juurde," lausus lõõtspillimeister- ja õpetaja Heino Tartes.

Hea näide on Märjamaa tüdruku Kendra näol. Ta on üheksa-aastane ja ütleb, et paarkümmend lugu on tema repertuaaris täiesti olemas

"Nelja-aastane kui olin, siis järsku ütlesin vanaemale, et vanaema, mina tahan hakata lõõtsa mängima! Õppida on keerulisem, aga mängida, kui juba oskad, siis on kerge," lausus Kendra.