Tänavune suvi tõi Saaremaale rohkem turiste kui eelmised aastad

Mitmed turismiga seotud inimesed Saaremaal kinnitavad, et sellel suvel on välisturiste Saaremaal rohkem liikvel, aga tunnistavad ka seda, et turismisektoril on veel arenguruumi, kuna Saaremaa vald pole ise ka viimastel aastatel valdkonda eriti panustanud.

Tänavuse Saaremaa turismihooaja kohta saab juba välja tuua mitu eripära. Näiteks see, mida kinnitab ka parvlaevade statistika, et sellel suvel on Saaremaa teedel märgatavalt rohkem jalgrattaturiste ja neid nii lähemalt kui ka kaugemalt.

"Alustasime kaks päeva tagasi Tallinnast. Eile olime Hiiumaal. Edasi lähme Leetu ja Lätti, lõpetame Suwalkis," ütlesid Eva ja Thomas, jalgrattaturistid Poolast.

"Iga suvi ma käin niimoodi. Hiiumaal kuskil üle saja (kilomeetri) ja siin ka üle saja. Eile sai 30 sõidetud, täna saab 60 ja eks siis edasi näeb, mis saab;" ütles Tallinnast tulnud Veiko.

"Eks meie turismisuve on muutnud ka Finnairi lennuliin. Turismiettevõtjatelt on tulnud väga head ja positiivset tagasisidet, et Soome külalisi on oluliselt rohkem," lausus Saaremaa valla turismiteenistuse juht Anu Lomp.

Samas pole Saaremaa vald otseselt turistide nii-öelda meelitamisse ja millegi uue loomisesse viimastel aastatel eriti panustanud.

"Uut ja huvitavat kogu aeg otsitakse ja seda oleks turismisektorile väga vaja, et meile midagi uut ja huvitavat juurde tuleks," ütles Lomp.

"Ma arvan, et vald ei ole küll kõike siiamaani teinud, et meil ettevõtlust ja kaasaarvatud turismi niivõrd hästi arendada, kui seda oleks võinud. Alati tuleb luua neid asju, mis on "kiiksuga", need asjad toovad inimesi," lausus Saarema ettevõtja ja poliitik Mart Maastik.

Kuressaare kohviku Söstar perenaine Kristi Kuuse tõi tänavuse hooaja eripärana välja ilmeka näite, et välikohvikusse pääsemisel tekkisid esmakordselt järjekorrad.

"Mai algusest oli näha juba mõnusat liikumist. See on olnud kõige erinevam varasema kahe aastaga, et (hooaeg) algas vara ja väga palju välisturiste on olnud," ütles Kuuse.