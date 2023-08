Kunstihoones avati noorte kunstnike esimene suvenäitus

Noorte kaasaegse kunsti liit on tegutsenud veidi üle aasta ja loodi just selleks, et koondada ja tunnustada noori kunstnikke ning luua neile kogukond ja platvorm. "Suvenäitusel" on eksponeeritud paremik liidu liikmete 2023. aastal valminud teostest.

"Liit on algusest peale tegelenud kunstimaastiku jõupositsioonide või väljakujunenud hierarhiate enda kasuks painutamisega ja nendega mängimisega. Nagu "Suvenäituse" nimi viitab, siis on see tugevalt inspireeritud "Kevadnäitusest" ja tahtsimegi sellega natuke mängida ja teha enda ülevaatenäitus," lausus Eesti noorte kaasaegse kunsti liidu liige Sonja Sutt.

Sarnaselt "Kevadnäitusele" iseloomustab "Suvenäitust" meediumite rohkus. Väikesesse ruumi on mahtunud palju üllatavaid lahendusi ning teemakäsitlusi, mis heidavad pilgu tänapäeva noorte kunstnike eluollu ja mõttemaailma.

"See on autoportree, ma olen kujutanud ennast oma suud puhtaks pesemas seebiga. Ma tahtsin, et maalil oleksid küürimisest tekkinud mullid ja lokid, mis sulaksid ühte, peegelduksid üksteise peal ja moodustaksid keemilise massi," rääkis Elisa Margot Winters.

"Mul on nii hea meel osaleda ise ja olla liidu liige. Olen ise siin kunstihoones töötanud ja siin galeriis valvanud ja ikka mõtled, et äkki mingi päev saad kunstihoone seinale. Nii heade kunstnikega ka. See näitus ise on hästi terviklik ja hea näitus üldiselt ja on uhke enda kaaskolleegide kõrval ennast esitleda," lisas ta.

Kõikidel külastajatel on võimalus anda kohapeal hääl oma lemmikkunstnikule. Publiku lemmikud avalikustatakse näituse viimasel päeval, 24. augustil pidulikul tseremoonial.