Briti kaitseministeerium: Wagner tõmbab ilmselt tegevust koomale

Palgasõdurite firma Wagner tõmbab ilmselt oma tegevust koomale, et rahaliste raskuste tõttu personalikulusid kokku hoida, kirjutas Briti kaitseministeerium oma igapäevases ülevaates.

Pärast juunikuist Wagneri mässu on Venamaa hakanud aina rohkem tegutsema Wagneri juhi Jevgeni Prigožini huvide vastaselt. Briti luure peab tõenäoliseks, et Kreml Wagnerit enam ei rahasta, vahendas The Guardian.

Briti luure hinnangul võib Valgevene siiski Wagneri tegevust rahastada, kuid ei saa seda teha kindlasti samas mahus kui Venemaa.

Ministeeriumi teatel liigub Wagner rahalise surve tõttu töötajate vähendamise suunas ja seadistab oma tegevust ümber, et palgakulusid kokku hoida.