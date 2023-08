Emor: sotside ja Isamaa toetused tõusid viimaste aastate kõrgeimale tasemele

Erakondade populaarsusedetabeli kindla liidrina jätkas Reformierakond, mida toetas augustis 25 protsenti, kuu varem oli peaministriparteil toetajaid 26 protsenti.

Teisel kohal oli EKRE, mida toetas 18 protsenti. EKRE toetus on pärast märtsikuiseid valimisi toimunud tõusu suvekuudel olnud langustrendis. Kui maikuus toetas neid 23 protsenti, siis juunis 21 ja juulis 20.

Keskerakond tõusis 17 protsendi suuruse toetusega üsna EKRE kannule. Kuu varem oli nende toetus 16 protsenti.

Kindlal neljandal kohal on viimaste aastate kõrgeima, 14 protsendi suuruse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Pärast valimisi on nende toetus olnud 10-12 protsenti. 14 protsenti toetust said sotsid Kantar Emori uuringutes viimati jaanuaris 2020.

Viiendale kohale tõusis Isamaa 11 protsendiga, mis on samuti Kantar Emori küsitlustes viimaste aastate parim näitaja. Juulis oli Isamaa toetus üheksa protsenti ja näiteks vahetult peale valimisi tehtud märtsiküsitluses vaid kuus protsenti.

Parlamendierakondadest väikseim oli augustis Eesti 200 toetus - nende reiting oli seitse protsenti. Eesti 200 toetus oli Kantar Emori küsitlustes viimati samal tasemel täpselt neli aastat tagasi ehk augustis 2019. Veel tänavu aprillis ehk vahetult pärast valimisi oli Eesti 200 toetus 17 protsenti.

Parempoolsete reiting kerkis neljale protsendile ehk üsna valimiskünnise piirile. Rohelisi toetas kolm ja Ühendatud Vasakparteid kaks protsenti valijatest.

Võimuliidu parteide kogutoetus oli augustis 47 ja opositsioonil 46 protsenti. Kuu varem olid vastavad näitajad 48 ja 45 protsenti.

Voog: Isamaale tuli kasuks EKRE vähene nähtavus suvel

Aivar Voog Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles küsitlustulemusi kommenteerides, et väga olulisi muutusi tulemustes ei ole, aga väikesed nihked on siiski toimunud.

"Isamaa on viimastel nädalatel olnud aktiivselt esindatud meediapildis ja EKRE pigem varjus ning see on andnud võimaluse Isamaale EKRE arvelt mõnevõrra kergitada oma reitingut."

Isamaa esile kerkimist on Voogi hinnangul võimendanud nähtavasti ka vastasseis peaministrierakonnaga.

"Kui kevadel ja suve alguses oli Reformierakonna põhiliseks poliitiliseks diskussioonipartneriks EKRE, siis nüüd on esile kerkinud Reformierakonna ja Isamaa vastasseis paljudes küsimustes nagu presidendi kantselei eelarve, Pere Sihtkapital jne."

Voog lisas veel, et kosunud on ka sotside reiting ja seda tema hinnangul Eesti 200 atraktiivsuse vähenemise tõttu.

Eelistuseta vastajate hulk on veidi kasvanud

Kantar Emor küsitles augustis kokku 1494 valmisealist kodanikku. "Ei oska öelda" osakaal oli 25 protsenti kõikidest küsitletud valmisealistest kodanikest. Juulis oli eelistuseta vastajaid 25 protsenti, juunis 23 protsenti. Eestlastest vastajatest ei omanud eelistust 21 ja muust rahvusest vastajatest 38 protsenti.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, oli Reformierakonna toetus 20 protsenti, EKRE-l 13 ja Keskerakonnal 12 protsenti.

SDE-d toetas 11, Isamaad üheksa ja Eesti 200 kuus protsenti.

Parempoolseid toetas "ei oska öelda" vastajatega küsitluses kolm, Rohelisi kaks ning Ühendatud Vasakparteid üks protsent.

Toetused vastajagruppides

Eestlastest vastajatest toetas augustis Reformierakonda 30 protsenti (juulis 32) ja EKRE-t 19 protsenti (juulis 22).

Eestlastest vastajate seas järgnesid SDE 14 ja Isamaa 13 protsendiga. Keskerakonda toetas üheksa ja Eesti 200 kaheksa protsenti.

Muust rahvusest valijate seas on endiselt populaarseim Keskerakond, mida toetas 46 protsenti (juulis 47).

Teisel kohal oli EKRE 14 protsendiga (juulis 13) ja kolmandal SDE 13 protsendiga (juulis 12). Reformierakonna ja Eesti 200 toetus oli mõlemal seitse ja Isamaal kaks protsenti.

Tallinnas oli riigikogu valijaskonda silmas pidavas küsitluses populaarseim partei Reformierakond 27 protsendiga, kuid kaugele maha ei jäänud ka Keskerakond 24 protsendiga. Kuuga need näitajad ei muutunud.

Pealinna valijate eelistustes järgnesid EKRE 15 ja SDE 13 protsendiga. Eesti 200 toetus oli pealinnas viis protsenti, kuu varem oli neil 10 protsenti toetust. Isamaa toetus oli pealinnas kolm protsenti.

Ida-Virumaal sai kindlalt enim toetust Keskerakond (35 protsenti), millele järgnesid Reformierakond (16 protsenti) ja EKRE (15protsenti) ja SDE (13 protsenti). Valimistel Ida-Virumaal ligi 15 protsenti toetust saanud Vasakpartei toetus oli Ida-Virus augustis seitse protsenti.

Piirkondadest oli Reformierakond esikohal veel Harju- ja Raplamaal, Lääne-Virumaal, Tartumaal ja Jõgevamaal. Lääne-Eestis ja saartel ning Lõuna-Eesti maakondades oli eelistustes esikohal EKRE. Nii oli see ka juulikuus.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 10.–16. augustini ja sellele vastas 1494 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Kolmandik vastajatest küsitleti telefoni teel ja kaks kolmandikku veebis. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,5 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid uuringutulemusi Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.