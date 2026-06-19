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Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

Eesti
Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud.
Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR; kollaaž: JJ Oidermaa
Eesti

Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas.

Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa (23,5 protsenti), kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna (21,5 protsenti) ees jääb siiski statistilise vea piiridesse.

Kolmandal kohal püsib Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 16,2 protsendi suuruse toetusega.

EKRE (13,4 protsenti) ja Reformierakond (12,0 protsenti) paiknevad vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Parempoolsete toetus on võrreldes maiga sisuliselt muutumatu, ulatudes 8,7 protsendini. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1 protsenti.

Erakonna Koos, Roheliste ja ERK toetus oli üks protsent või alla selle.

Valitsuskoalitsiooni erakondade summaarne toetus oli juunis 14 protsenti.

Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua 23 protsenti vastajatest.

Kui eelistuseta vastajad arvesse võtta, toetas Isamaad juunis 18,2 protsenti, Keskerakonda 16,7 protsenti, SDE-d 12,5 protsenti, EKRE-t 10,4 protsenti, Reformierakonda 9,2 protsenti, Parempoolseid 6,7 protsenti ja Eesti 200 1,6 protsenti.

Eestlastest vastajate seas oli juunis esikohal Isamaa 27 protsendiga. Järgnesid SDE 18, EKRE 15, Reformierakond 14, Keskerakond 13 (eelmine kuu üheksa), Parempoolsed 10 ja Eesti 200 kahe protsendiga.

Muust rahvusest vastajate hulgas oli endiselt mäekõrgune Keskerakonna edu, mida toetas 66 protsenti (mais oli see 74 protsenti). SDE ja erakond Koos kogusid seitse, Isamaa kuus ja EKRE viis protsenti toetust.

Ehk vastaja rahvuse pinnalt on Keskerakond kuuga kasvatanud toetust eestlastest vastajate ja kaotanud muust rahvusest vastajate seas.

Keskerakonna edu Tallinnas vähenes

Tallinna valijate seas oli populaarseim Keskerakond 30 protsendiga (kuu varem 35 protsenti), järgnesid SDE 21 protsendi (kuu varem 19), Isamaa 19 protsendi (kuu varem 14), Reformierakond 12 protsendi (kuu varem üheksa), EKRE seitsme (kuu varem kaheksa), Parempoolsed kuue (kuu varem 10) ja Eesti 200 kolme protsendiga (kuu varem kaks).

Keskerakond oli populaarseim valik ka Ida-Virumaa vastajate seas 54 protsendiga (kuu varem 62 protsenti), kõigis muudes Eesti piirkondades on esikohal Isamaa.

Vastajate vanust arvestades, on Sotsiaaldemokraatlik Erakond kindlalt populaarseim valik nii 18–24-aastaste kui ka 25–34-aastaste seas. Isamaa oli populaarseim valik 50–64-aastaste ja 65–74-aastaste seas. 35–49-aastaste seas on esikohal Isamaa ja Keskerakond sisuliselt võrdse toetusega. Üle 75-aastaste seas on populaarseim valik Keskerakond.

Isamaal ja EKRE-l on selgelt rohkem valijaid meessoost valijate seas. Seevastu SDE-l ja ka Keskerakonnal ja Reformierakonnal rohkem naisvalijate seas. Parempoolsete ja Eesti 200 puhul sooline erinevus valijate seas märkimisväärne pole.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 8.–17. juunini 1587 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Urmet Kook. 

Toimetaja: Urmet Kook

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