Küprose türklased ründasid üle pika aja ÜRO rahuvalvajaid

Küprose türklased ründasid reedel ÜRO rahuvalvajaid. Küprose saar on jaotatud neljaks: Euroopa Liidu osaks olev Küprose Vabariik saare lõunaosas, türklaste enamusega tunnustamata Põhja-Küprose Türgi Vabariik, ÜRO puhvertsoon nende kahe vahel ning neljandaks Briti sõjaväebaasid.

Intsident ÜRO rahuvalvajate vastu toimus tee-ehituse käigus. Uus tee peaks ühendama Põhja-Küprosel asuvat Arsose küla Pyla (Πύλα) külaga. Viimases elab kreeka-türgi segarahvastik ning see paikneb ÜRO kontrolli all olevas puhvertsoonis, vahendas Associated Press. ÜRO rahuvalvajad püüdsid selle tee rajamist takistada.

Rajatav tee võimaldaks Küprose türklastel jõuda Pylasse nõnda, et nad ei peaks läbima Briti sõjaväebaasi territooriumit. Küprose kreeklased samas kardavad, et tee-ehitusel on sõjaline eesmärk ning selle taga seisab Türgi. Türgi on ka ainuke riik maailmas, mis tunnustab Põhja-Küprose Türgi Vabariiki.

Kokkupõrgete käigus ründasid kümned Küprose türklased mitmeid Slovaki ja Briti päritolu ÜRO sõdureid. Mitut sõdurit rünnati näopiirkonda ja kolmele neist anti kergete vigastuste tõttu meditsiinilist abi. Sellist vägivalda pole Küprose saarel mitmeid aastaid toimunud.

Põhja-Küprose Türgi Vabariigi võimud samas nimetasid ÜRO rahuvalvajate tegevust vastuvõetamatuks ning nimetasid süüdistusi türklaste vastu põhjendamatuks.

ÜRO Küprose rahuvalvajate (UNFICYP) esindaja Aleem Siddique ütles The Associated Pressile, et ÜRO jätkab tee-ehituse takistamist rahumeelsel viisil. Tema sõnul rikuks tee rajamine puhvertsoonis ÜRO mandaati, mille kohaselt peavad rahuvalvajad hoidma seal seni kehtinud olukorda.

ÜRO hinnangul on mõlemad konflikti osapooled aastate jooksul rikkunud puhvertsooni reegleid.

Küprose mitmeks osaks jaotamise põhjus on 1974. aasta riigipööre Küprosel, mille käigus haarasid võimu inimesed, kes soovisid kogu saare ühendamist Kreekaga, mida tuntakse kreekakeelse sõnaga Enosis (Ένωσις).

Vastusammuna okupeeris Türgi saare põhjaosa ning seal seati hiljem üles tunnustamata Põhja-Küprose Türgi Vabariik. Sestsaadik on tehtud mitmeid katseid saare taas ühendamiseks, kuid siiani tulemusteta.

Hiljutisest intsidendist levivad videoklipid ka sotsiaalmeedias, kus on muuhulgas näha buldooseri kasutamist ÜRO autode vastu.