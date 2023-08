Kajar Kase lahkub Reformierakonna PR-juhi kohalt

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase teatas, et tema teenistus riigikogus ja Reformierakonnas lõppeb parlamendi uue istungjärgu algusega 11. septembril.

"Miks? Nagu loll sulane Jaan mõtles "Rehepapi" lõpus - peremeest on pekstud, mõisateenijaga magatud ja seepi söödud, mida peakski edasi tegema? Õigupoolest oli mu esialgne plaan teha - kui enne lahti ei lasta - kaasa olümpiatsükkel, aga kuidagi venis see veel aasta ja kolm kuud pikemaks," selgitas ta sotsiaalmeedias.

Kase sõnul ei ole tal uut töökohta ootamas ja ta on avatud uutele väljakutsetele.

Mis siis edasi? "Poliitikas öeldakse, et keegi ei astu tagasi tühjusesse, aga minuga see nii läheb. Pean paar kuud plaani ja kuulan maad, mida minusuguse inimesega üldse on peale hakata, sellist päris puhkust pole praeguses ametis niikuinii ette tulnud, sest mingi jama võib ju puhkeda 24/7/365."

Enne Reformierakonna kommunikatsioonijuhina tööle asumist juunis 2018 töötas Kase ETV saate "Ringvaade" vanemtoimetajana.