Paavo Nõgene lahkus Reformierakonnast

43-aastane Nõgene liitus Reformierakonnaga 5. detsembril 2001. Äriregistri andmetel lahkus ta erakonnast 11. augustil.

"Antud samm on isiklik otsus. Esiteks ei ole ma 22 aasta jooksul olnud kunagi aktiivne erakonna liige, seega ei ole minu lahkumisel laiemat mõju. Poliitika on nende aastakümnete jooksul väga palju muutunud ja ma ei tunne end täna sobituvat kultuuri, kus Eesti poliitika hetkel omadega on," põhjendas Nõgene.

"Lisaks on viimastel aastatel märgata tendentsi, et poliitika ja poliitikud on hakanud meie ühiskonnas liigselt domineerima ja see on halb suund. Minu arvates, ei peaks poliitikat ühiskonnas nii palju märkama, kui täna seda kujunenud poliitilise kultuuri tõttu märkab. See vaid lõhestab ja väsitab ühiskonda," lisas ta.

Paavo Nõgene oli aastatel 2007–2012 Vanemuise teatri juht. Aastatel 2013–2018 töötas ta kultuuriministeeriumi kantslerina. Alates 1. maist 2018 suundus ta juhtima börsiettevõtet Tallink Grupp.

Reformierakonda kuulub 16. augusti seisuga 10 406 liiget, millega ollakse liikmete arvult suuruselt teine erakond. Enim liikmeid on Keskerakonnal (13 185), kolmandal kohal liikmete arvult on EKRE (10 048).