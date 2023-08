Brigaadikindral Karus: see on julm, räpane töö, mida ukrainlased teevad

Vaatamata teadetele, et Ukraina väed pole vastupealetungiga eriti edasi liikumas, ei tähenda see, et rindejoon oleks seisma jäänud, märkis Karus. Ukraina väed hoiavad Lõuna-Ukrainas suhteliselt laia rindejoont ja on saatnud sinna oma põhijõud, sest riigi lõunaosa on nende jaoks igal moel oluline: seal on sadamad, seda läbib kaubandus, sealt saab mõjutada Krimmis toimuvat, lisas ta.

Samal põhjusel on Vene väed aktiivsed põhjas, näiteks Bahmutit rünnates: eesmärgiks on siduda võimalikult palju Ukraina väeüksuseid, et neid ei saaks lõunarindele saata, lausus Karus.

Vastukäivatest teadetest Zaporižžja oblastist võib siiski välja lugeda, et Ukraina väed on mingitest Vene kaitseliinide eelpositsioonidest läbi saanud, kuid edasine saab olema aina raskem, märkis brigaadikindral, tuues näiteks esimese maailmasõja positsioonisõjad Lääne-Euroopas.

"Ukrainlased peavad leidma mooduse, kuidas sealt läbi saavad. Üks mis aitab: lääne relvaabi – tankid on head, jalaväe lahingumasinad on head, tähtis on õhutõrje ja kaudtuli, see on suur kombinatsioon, mi aitab seda läbida. Venelastel on olemas kaudtuli, õhutõrje, näeme avalikest allikatest, et Venemaa on lõunasse suure osa õhutõrjeüksustest paigutanud, mis tähendab, et sealt pole ukrainlastel võimalik hakata lihtsalt kaitset lahti harutama – see on julm, räpane töö, mida ukrainlased praegu teevad, et endale võimalusi luua," rääkis Karus.

Karus viitas ka Vene kaitsedoktriinile, mis tähendab, et isegi, kui vastane liinist läbi murrab, üksused ei tagane, vaid peavad positsioonid säilitama ning teine-kolmas ešelon, kes kaitseliini taga on, peab läbimurde nii-öelda riivistama.

"Seal on ilmselgelt venelastel kaitstuse aste suurem, kui oli eelkaitseliinidel," märkis ta.

Ukrainlaste edukate droonirünnakute kohta Moskvas ja Mustal merel ütles Karus, et väga palju on droonidega toetanud ka lääneriigid, samuti kasutavad ukrainlased palju kommertsdroone.

"Viimased rünnakud, seal võib olla tegu sellega, et droonid ei pruugi Ukrainast kohale lennata. Ilmselgelt Ukraina eriüksused ja diversioonigrupid suudavad Venemaal tegutseda teatud ulatuses," lausus Karus.

Ka droonirünnakud Moskvas, mis peaks olema üks maailma tugevaima õhukaitsega paiku, näitavad, et rünnakud ei tule mitte väljastpoolt, vaid seestpoolt, lisas Karus.