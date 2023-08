PRIA hakkab end ligi 60 000 euroga rebrändima

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kuulutas välja hanke PRIA rebrändimiseks, mille eeldatav maksumus on 59 900 eurot.

Riigihangete registrisse ilmunud teatas märgitakse, et sõlmitava raamlepingu esemeks on PRIA rebränding ning seda toetava kommunikatsioonistrateegia loomine koos kolmeaastase taktikalise kavaga.

Hankemenetluse selgitavas dokumendis kirjutatakse, et hanke ja sõlmitava raamlepingu eesmärgiks on tõsta PRIA organisatsiooni mainet, parandada avalikkuse taju ning tõhusalt edastada PRIA missiooni, teenuseid ja väärtusi PRIA mitmekülgsetele huvipooltele.

"PRIA eesmärk on rebrändimise ja uue kommunikatsioonistrateegia abil liikuda senisest n-ö kontrollasutuse kuvandist laiemaks ning jõuda huvipoolte teadvusesse kui ka väärtuslik nõuandev koostööpartner ja maaelu arengu toetaja".

Samuti leitakse, et PRIA lausung "Üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks!" võiks selge sõnumina jõuda igasse Eestimaa nurka.

Ning et "PRIA visioon on, et aastal 2027 hinnatakse meie makseagentuuri kasuliku ja usaldusväärse Eesti toidu ja maaelu eest seisva partnerina, kus töötavad hoolivad ja õnnelikud inimesed".

ERR kirjutas hiljuti, et kaitseressursside amet (KRA) soovib muuta oma senise nime riigikaitse inimjõu keskuseks (RINK). Nimevahetus läheb hinnanguliselt maksma 30 000 eurot, selgub eelnõu seletuskirjast.