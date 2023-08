Kaitseressursside amet tahab oma nime muuta riigikaitse inimjõu keskuseks

KRA märkis pressiteates, et asutuse nime muutmine on loogiline samm, sest alates eelmisest aastast on KRA vastutusalad laienenud.

Uus nimi plaanitakse kasutusele võtta alates 2024. aasta algusest ning selleks saadeti vastav eelnõu teisipäeval kooskõlatusringile.

KRA peadirektori Anu Rannaveski sõnul kajastaks uus nimi asutuse kasvu ja arengut uutes vastutusvaldkondades.

"Pärast hoolikat kaalumist oleme otsustanud võtta kasutusele uue nime, mis peegeldab täpsemalt meie praegusi tegevusi ja püüdlusi tulevikus. 2022. aastal lisandusid KRA vastutuse alla mitmed kaitseministeeriumi valitsemisala inimestega seotud funktsioonid – igapäevase personaliteenuse pakkumisest kuni karjäärijuhtimiseni. KRA ülesannete hulka hakkasid kuuluma personalipoliitika kujundamine ja elluviimine, personali värbamine, sisseelamisprogrammid, täiendkoolitused, motivatsioonisüsteem, karjääri planeerimine, teenistus- ja töösuhete haldamine," lausus ta.

Tänavu lisati ameti tegevusvaldkondadeks veel riigikaitselise inimvara planeerimine ja kaitseväeteenistuse korraldamine. Jätkuvalt vastutab KRA ajateenistusse kutsumise eest ning toetab koolides riigikaitseõpetuse õpetamist.

Rannaveski sõnul kajastab uus nimi – riigikaitse inimjõu keskus – asutuse tegelikke funktsioone.

KRA on kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkondadeks on riigikaitselise inimvara planeerimine, kaitseväekohustuse täitmise toetamine ning kaitseväeteenistuse ja kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes personalialase tegevuse korraldamine.

Amet loodi 1. augustil 2005, kui tegevuse lõpetasid neli kaitseministeeriumi hallatavat riigiasutust: Põhja riigikaitseosakond, Lõuna riigikaitseosakond, Lääne riigikaitseosakond ja Kirde riigikaitseosakond.

KRA pakub teenust järgmistele riigikaitsega seotud asutustele: kaitseministeerium, kaitsevägi, Kaitseväe Akadeemia, riigi kaitseinvesteeringute keskus, Eesti sõjamuuseum, sihtasutus CR14, välisluureamet.