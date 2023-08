Svet: sügis tuleb liikluse jaoks Tallinnas kõige keerulisem periood

Kuigi palju objekte valmib septembri alguseks, saab Tallinna kesklinna piirkonnas olema liikluse olukord väga keeruline. "Väga palju ehitusi jätkub ka sügisel, mis tähendab, et terve rida liiklusmuudatusi jääb kehtima. Sügis tuleb kõige keerulisem periood liikluskorralduse seisukohast, peale seda hakkab olukord leevenema" ütles Svet.

1. septembrist hakkavad taas käima trammiliinid 2 ja 4; Kadriorgu sõitvad liini 1 ja 3 alustavad eeldatavalt 1. oktoobril. Oma tavapärasel marsruudil hakkavad väikeste eranditega sõitma bussiliinid 3, 40 ja 55. Veerandsada bussiliini jätkavad septembris ajutistel marsruutidel.

Mis saab trammiliinist 6, mis käib praegu ajutiselt Tondi ja Kopli vahel, pole seni selge. Praegu jätkab liin septembri lõpuni, mis saab siis, linnavalitsus alles arutab.

"Üks on selge, proovime leida võimalust säilitada see trammiühendus, sest näha on, et nõudlus on üpris suur," ütles Svet.

Kadriorus hakkab 1. septembrist 1. oktoobrini eksperimendi korras sõitma Weizenbergi tänaval trammiliini poolses osas isejuhtiv buss.

Suured ristmikud avatakse järk-järgult

Oluliselt on liiklust piiranud Pronksi tänava remont ning seal on tööd Tartu maantee ja Raua tänava vahelisel lõigul lõpusirgel, ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak.

"Ootame viimaste betoneerimis- ja asfalteerimistööde lõppu. Eeldatavalt 15. septembrist saame avada lõigu Tartu maantee ja Raua tänava vahel 1+1 sõidurajaga. Kohe kui võimalik, laseme ka liikluse üle Tartu maantee trammitee," lausus Tarmak.

3. septembril avatakse liiklusele Vana-Kalamaja tänav.

Samuti on enam-vähem valmis kõik südalinna bussipeatuste ümberehitused, vaid inglise kolledži ees toimuvad tööd kestavad augusti lõpuni.

Järgmine ports töid saab valmis oktoobri algusest kuu keskpaigani. Vabalt peaks siis sõita saama taas mööda Ahtri tänavat ja Põhja puiestee ja Kursi tänava ristmikul. Samuti pääseb Tondil sõitma Tondi ja Kotka tänava vahel.

20. oktoobril peaks valmima Narva maantee-Pronksi ristmik ning Jõe tänav.

Novembri teises pooles, peale 17. kuupäeva, peaks liiklusele avatama ka Hobujaama ristmik.

Vanasadama trammiliini ja Tondi ülesõidu tööd kestavad samas väiksemas mahus läbi talve, ütles Tarmak.