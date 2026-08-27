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Ülevaade: Tallinna sügis on täis teetöid

Eesti
Teetööd Tallinnas Kreutzwaldi tänaval
Teetööd Tallinnas Kreutzwaldi tänaval Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas jätkuvad kooliaasta alates mitmed teetööd, peamiselt kesklinnas ja Põhja-Tallinnas.

Tallinnas jätkuvad kooliaasta alates mitmed suuremad teetööd nii kesklinnas kui ka Põhja-Tallinnas. Seetõttu peab ka septembris ja oktoobris arvestama võimalike ummikutega.

Suurimad teetööd käivad ja jätkuvad Hipodroomi piirkonnas ja Peterburi teel. Hipodroomi puhul minnakse augusti lõpus praeguselt 2+1 sõidurajaga lahenduselt 2+2 rajale. See ei tähenda, et ehitustööd katkeksid või hakkaksid seal lõpule jõudma: teetööd jätkuvad veel aasta aega.

"Kui on puhkused läbi, kooliaasta alanud, kindlasti ummikud saavad (Hipodroomi ristmikul) olema suured. Täna on tööd linnast väljuval suunal, 2027. aastal linna siseneval suunal. 12 kuud on veel minna, kindlasti palume varuda kannatust," lausus Tallinna abilinnapea Joel Jesse.

Peterburi tee esimese etapi ehitustööd saavad novembri lõpuks valmis, praegune tähtaeg on 18. november ja Pae ristmik avatakse septembri lõpuks, ütles Jesse.

Tööd jätkuvad pikalt Peterburi teega paralleelsel Suur-Sõjamäe tänaval, kus tööde tähtajaks on 2028. aasta. Seega jätkub seal liiklus1+1 sõidurajaga. Tööd kestavad pikalt, sest need on seotud Rail Balticu reisiterminali ja seda ümbritseva taristu ehitusega.

Kesklinnas avatakse 1. septembriks liiklusele 21. keskkooli juures asuv Raua tänav. Sellega ristuval Kreutzwaldi tänaval kestavad tee- ja torutööd 10. oktoobrini.

Liivalaia tänava teetööd peaksid valmis saama pooleteist kuuga ehk oktoobri keskpaigaks.

Sel nädalal avati kesklinnas liikluseks Lauteri tänav, mis tähendab, et remondi ajal ümbersõidul olnud bussid liiguvad taas mööda Lauteri tänavat. Liikluseks on avatud ka Vambola-Lembitu tänava ristmik.

Ahtri tänaval on seoses Talsinki kvartali ehitusega suletud üks sõidurada.

Septembri lõpus või oktoobri alguses suletakse seoses Westholmi gümnaasiumi ehitusega Adamsoni tänav.

Põhja-Tallinnas on töös samuti mitu objekti.

Sõle tänava ja Kolde puiestee ehitustööd on Jesse sõnul 80 protsenti valmis, Kolde puiestee pöörded on avatud, kuid tööd jätkuvad seal siiski novembri lõpuni. Novembri lõpuni jääb Sõle tänaval Ehte ja Nisu tänava vahelisel lõigul kesklinna suunal üks sõidurada.

Volta tänaval kestavad tööd 25. septembrini. "Loomulikult on see põhjustanud Kungla tänavale täiendavat liikluskoormust. Aga need (tööd) tulenevad reaalsetest vajadustest ja nagu iga ehitustööga, tänavate sulgemisega on liiklus kandub kõrvaltänavatele," lausus Jesse.

Paljassaare põigus on viimased asfalteerimistööd septembris.

Mustamäel teises mikrorajoonis hakatakse septembri teises pooles teede uuendustöid tegema ning need kestavad etappide kaupa järgmise aastani, ütles Jesse.

Sütiste teel toimub soojatrasside vahetus ning need tööd lõppevad septembri lõpus.

Toimetaja: Marko Tooming

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