Tallinnas algavad Liivalaia tänaval kaks kuud kestvad teetööd

Tallinn alustab järgmisel nädalal Liivalaia tänava asfaltkatte uuendamist. Töid tehakse lõigul, mis ulatub Juhkentali tänavast Pärnu maanteeni.

Juba augusti algusest on toimunud tänaval ettevalmistus-, mõõdistus- ja tööjooniste koostamine, 17. augustil algavad freesimistööd ning kõnnitee asfaltbetoonkatte lammutamine.

Augusti lõpust septembri lõpuni ehitatakse killustikalust ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd, sealhulgas haljastus- markeerimistööd peavad valmis olema 25. oktoobriks.

Teetöid tehakse suve lõpus ja sügisel ka mujal Tallinnas: näiteks jätkuvad tööd Pärnu maanteel Nõmmel.

Kesklinnas tehakse taastusremonti muu hulgas Lubja tänaval trammitee ja Vilmsi tänava vahel, Tartu maantee mitmel lõigul, Türnpu ja Gonsiori tänaval, Teatri väljakul, Kaarli puiesteel ning Juhkentali tänaval. Tööde käigus freesitakse ja lammutatakse olemasolevaid teekatteid, paigaldatakse uus asfaltkate, remonditakse ja paigaldatakse ääre- ning tehiskive. Lisaks tehakse teekattemärgistus- ja haljastustöid.

"Taastusremondi objektide ettevalmistustööd juba käivad ning kuna töid on kavandatud üle linna, on objektid jaotatud mitmesse etappi. Töödega alustatakse järk-järgult, erinevates linnaosades lähevad objektid töösse vastavalt nende valmisolekule," lisas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti teenistuse juht Erkki Vaheoja.

Lisaks magistraaltänavate taastusremondile jätkuvad Tallinnas teised teede ja tänavate ehitus- ning hooldusremonditööd. Sügisel jätkuvad ja lisanduvad mitmed teetööd, mille valmimine jääb septembrisse või oktoobrisse. Tööde täpne ajakava ja liikluskorraldus sõltuvad konkreetsest objektist ja tööde edenemisest.

Tööde hulgas on näiteks Marta tänava ja Asula tänava vahelise tee rajamine, Tallinna botaanikaaia avamaa teedevõrgu rekonstrueerimine ning Teelise bussiparkla rajamisega seotud tööd. Suurematest töödest on plaanis sügisel rekonstrueerida Mustamäe teise kvartali sõiduteid ja Rahumäe teed.

"Suvi on teetöödeks sobiv aeg, sest koolivaheajal on liikluskoormus väiksem. Tänavu on Tallinnas korraga töös mitmeid olulisi teelõike ning meie eesmärk on parandada tänavate seisukorda järjepidevalt ja teha töid seal, kus tee vajab kõige enam uuendamist. Teetööd võivad paratamatult mõjutada liiklejate tavapärast teekonda, kuid nende tulemusel muutuvad linnatänavad ohutumaks ja mugavamaks," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.