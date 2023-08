Stark Logistics: viimane sõit Venemaale toimub septembris

"Ettevõttel ei ole alates sõja algusest olnud Venemaal ühtegi sealset klienti. Ettevõttel, mis teostab logistika planeerimist ja vedusid, on tänaseni Eesti klient Metaprint, millel on Venemaal aerosoolpakendi tehas, mille tegevuse lõpetamist on selle omanik Eesti meedias kogu aeg avalikult kommenteerinud. Stark Logistics on aidanud selle ettevõtte äritegevust Venemaal lõpetada, kuna tunneme klienti hästi, sest kliendi omanik on enamusomanik ka Stark Logisticsis," kommenteeris Kraag.

"Kõik veod on toimunud selleks ettenähtud moel, Eesti pädevatel asutustel on nendest hästi dokumenteeritud ülevaade ning ühelegi Venemaa ettevõtjale ega sealsele lõplikule kasusaajale ei ole selle käigus tulu tekkinud - kasutatud rekad ei ole toimunud äravedude raames isegi tankinud Venemaal," lisas Kraag.

Kraag märkis, et 2021. aastal ja 2022. aasta I kvartalis andsid Venemaa klientidele tehtud veod kokku vastavalt 3422 eurot ja 522 eurot.

"Meie käive samal ajal oli vastavalt 11,3 ja 13 miljonit eurot. Pärast sõja puhkemist oleme ainult Metaprindi varasemate rahvusvaheliste lepingute täitmist ja vara transporti toetanud ning ka nendes tegevustes lõppeb Stark Logisticsi roll käesoleva aasta septembriga," lausus Kraag.

"Keegi pidi ka selle kurva töö ära tegema. Me ei ole alates sõja algusest Venemaal äri ajanud, seal äri arendanud, seal kliente otsinud ja ka selle Eesti ettevõtte lepingutega seotud töö on olnud sisult ja vormilt igati seaduspärane," ütles ettevõtte tegevjuht Kristjan Kraag.

Peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal, teostades vedusid Eesti ettevõttele Metaprint.