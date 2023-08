Peaministri abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte jätkab vedusid Venemaale

Eelmisel nädalal ütles Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag küll ERR-ile, et Venemaale vedusid neil praktiliselt enam pole, kuid täielikult vedusid lõpetanud ettevõte ei ole.

"Eesti kliendid, partnerid, kellega koostööd tegime, kellele vedusid tegime, tõmbasid otsi kokku. Meie mahud on ka nii ära kukkunud, et oleme ümber orienteerunud. Autod sõidavad nüüd Baltikumi, Skandinaaviasse, Poolasse," ütles Kraag.

Lisaks sellele, et peaaegu kõik kaubad on sanktsioonide all, ei ole Kraagi sõnul ettevõte ka ise selles suunas pingutusi teinud, et Venemaa-vedusid alal hoida.

Praegused vähesed sõidud on Kraagi sõnul viimased koormad. "Osalt tehaste jääkide äratoomine-viimine, et saaks ära lõpetada," täpsustas ta.

Veod Venemaale on samas käinud kogu Ukraina sõja vältel alates 24. veebruarist 2022. aastal.

Tegevjuht ei soovinud öelda, kui palju vedusid on ettevõte Venemaale teinud

ERR avaldab vastused küsimustele, mis algselt olid mõeldud omanikule ja nõukogu liikmele Arvo Hallikule, ent nendele vastas firma tegevjuht Kristjan Kraag.

Arvo Hallik ütles samas ERR-ile, et ettevõtte tegevjuht lähtub nõukogu suunistest, sealhulgas äritegevuse suundade osas.

Kas saate täpsustada, millist tüüpi vedusid Stark Logistics Venemaale teeb? Ja millistest tehase jääkidest on jutt?

Vedude spetsiifikat klientide lõikes me täpsustada ei saa. Tegu on laojääkide kolimisega ehk kaubaga, mis ei ole sanktsioonide all.

Millises mahus olete Venemaale vedusid teinud alates 2022. aasta 24. veebruarist kuni tänaseni?

Ei soovi kommenteerida.

Teie ettevõttes on tööl endiselt ka eraldi Venemaa-suuna logistikajuht, miks see vajalik on? Milliseid ülesandeid ta praegu täidab? (Veel eelmisel nädalal oli Stark Logisticsi kodulehel ära toodud Lääne-Euroopa ja Venemaa ärisuund ning selle all Venemaa suuna logistikajuht Kristina Ermakova, kes nüüd on märgitud logistikuna Lääne-Euroopa ärisuuna all - toim.)

Ettevõtte personalipoliitikat ja inimeste tööülesandeid me ei soovi kommenteerida. Veebis oli meil vananenud informatsiooni. Oleme oma tegevust ümber struktureerinud ja hetkeks vastavad korrektuurid sisse viinud.

Kas pärast Ukraina sõja algust ei tekkinud teil nõukogu liikmena ja omanikuna mõtet, et äritegevuse Venemaal või Venemaa suunal võiks täielikult ära lõpetada? Palun vastust põhjendada.

Meie veod Venemaa suunal on ajalooliselt olnud seotud Eestis asuvate kontsernide teenindamisega. Kuna antud vedudest kasusaajad ei ole Venemaa kodanikud, siis meie poolt korraldatud veod ei jäta raha Venemaale. Kui antud veod oleks tellitud mõnelt kohalikult Vene vedajalt, siis oleks Eesti klient otseselt maksnud Venemaal kasusaajatele teenuste eest.

Toimub kuni kaks vedu nädalas

Kraag saatis lisaks varasemale vastusele mõne tunni möödudes veel tema sõnul oma Venemaa vedude ainsa kliendiga kooskõlastatud vastuse.

"Meie oleme logistikaettevõte, kes varasemalt viis või tõi Venemaalt meie Eesti või rahvusvaheliste klientide kaupa, toodangut, seadmeid. Eesti geograafiline asukoht tingis selle, et Logistika ja Transpordi Assotsiatsiooni andmetel oli Lääne kaubavahetus Venemaaga oluline osa meie majandusest. Meie jaoks oli enne sõda normaalne teha Venemaale ja sealt tagasi 60-70 vedu kuus. Tänaseks on sellest järgi ca üks-kaks vedu nädalas, mis on kõik seotud ühe kliendiga – Eesti ettevõte AS Metaprint, kes on oma Venemaal asuva tootmise lõpetamise kulgemisest ka avalikult meediale rääkinud. Need andmed ja vedude sisu on Eesti Maksu- ja Tolliametil ka olemas. See ettevõte on Venemaal oma äri lõpetamas, ühtegi uut lepingut neil sõlmitud ei ole ning täidetakse lõppevaid lepinguid – toodetakse aerosoolpakendeid, mille oluline osa väärindamisest toimub Eestis ning kus lõppklientideks on rahvusvahelised kontsernid. Oleme ka selle ühe kliendi teenindamisele – kellega meie ettevõttel on osaliselt kattuv lõplik kasusaaja, Martti Lemendik – seadnud selged reeglid – Venemaalt teenuseid ei osteta, rekad tangivad ainult Eestis ja nii edasi," seisab täiendavas kommentaaris.

Küsimusele, kas Stark Logisticsil on plaanis Venemaa suunaline äri lõpetada, vastas Kraag järgmiselt: "Meil on ainult üks Eesti klient, kellel aitame Venemaa suunal nende varasemaid, kehtivaid ja seaduslikke rahvusvahelisi lepinguid täita, see on AS Metaprint. Meie uusi kliendisuhteid Venemaa-suunalisteks vedudeks ei loo."

Metaprint on Euroopa üks suuremaid terasest aerosoolpakendite tootjaid. 1995. aastal asutatud Eesti omanikele kuuluval ettevõttel on tehaseid Tallinnas, Pärnus Hollandis ja Venemaal.

Kaja Kallase 350 000-eurone laen abikaasale

ERR kirjutas juuni alguses, et Kaja Kallase majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et ta on laenanud 350 000 eurot Arvo Halliku firmale Novaria Consult, mis tegeleb äriregistri andmetel finantsteenuste osutamisega.

Hallik ütles juunikuus ERR-ile, et tegemist on valdusettevõttega, mille peamine tegevus on osalused ja investeerimine finantsinstrumentidesse. Halliku sõnul on nad koos abikaasaga investeerinud mitmesse ettevõttesse.

Hallik on Novaria Consulti ainuosanik. Ettevõttele kuulub 24,8 protsenti Stark Logistics AS-ist ja 30 protsenti Stark Warehousing OÜ-st.

Stark Logisticsi 2021. aasta majandusaasta aruandest selgub, et ettevõte tegi müüki Venemaale 2021. aastal 572 038 euro eest ja 2020. aastal 572 474 euro eest.

Ettevõtte 2022. aasta majandusaasta aruandes 2022. aasta aga ka 2021. aasta müüki Venemaale eraldi välja toodud ei ole. Seal on kirjas, et 2021. aastal tegi ettevõte müüki 572 038 euro eest Suurbritanniasse, ehk sama summa eest, mis oli 2021. aasta majandusaasta aruandes märgitud Venemaa suuna müügi tulemuseks.

Kallas: Venemaaga ei tohi toimuda mitte mingit äritegevust

Peaminister Kaja Kallas ütles 2022. aasta detsembris Delfile, et Venemaaga ei tohi toimuda mitte mingisugust äritegevust ning et tema ei pea õigeks riigile kuuluva raudteevedude ettevõtte Operail soovi hakata vedama Soomes Vene niklit, mis ei ole sanktsioneeritud. Ta märkis, et valitsus on andnud ettevõttele ka vastava suunise.

"[Valitsus] on andnud selged suunised, et mitte mingisugust äritegevust ei tohi Operailil ega ühelgi teisel Eesti riigiettevõttel Venemaaga olla," ütles peaminister.

Peaministri büroo ei kommenteerinud

ERR edastas kommentaarisoovi teisipäeva ennelõunal valitsuse kommunikatsioonibüroo kaudu peaminister Kaja Kallasele, ent kolmapäeva lõunaks ei olnud sealt vastust tulnud.

ERR lisab peaministri kommentaari niipea kui võimalik.