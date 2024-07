Metaprint teenis hoolimata Venemaal saadud kahjumist ligi viis miljonit puhaskasumit

"Majanduslik kokkuvõte – tänu väga heale planeerimisele läks mahakandmisele erinevaid spetsiifilisi materjale, mis mõeldud Peterburi tehasele alla 100 000 euro väärtuses. Lahtioleva krediidiportfelli koju toomine ei kujunenud päris sarnaseks edulooks – lõplikult kandsime maha 4,5 miljonit eurot. Samas õnnestus päästa üle 11 miljoni euro," seisab ettevõtte eelmise majandusaasta aruandes.

Selles selgitatakse, et Venemaa äritavade kohaselt oli ettevõttel oma klientidele avatud suuremahuline krediidiliin, mis ei võimaldanud lepinguid päevapealt katkestada.

"Teades Vene ettevõtjate käitumismaneere, puudusid meil illusioonid, et lõpetades toodangu tarned üleöö, jätkuvad maksed võlgu olevate arvete eest vastavalt arvetel olevatele tähtaegadele. Seetõttu tuli probleemile läheneda teisiti ja proovida võlgnevusi vähendada sujuvalt, vähendades samm-sammult tarnitava toodangu hulka. Antud lahenduse kõige ebameeldivam osa seisnes selles, et see oli ajamahukas. Täna võib kokkuvõtvalt öelda, et plaan töötas väga hästi ja oleks võimaldanud Metaprindi vaates väljuda Venemaalt tagasihoidlike kaotustega, kui poleks sellele koondunud avalikkuse tähelepanu, mis sundis ajakava korrigeerima," kirjutas aruande koostaja.

Ettevõte põhjendas ka Vene turult lahkumise keerukust sellega, et Metaprindi Venemaal asuval tehasel olid lepingud ettevõtetega, mis tegutsesid mitmes riigis ning lepingute katkestamine Venemaal oleks viinud nende katkemiseni ka mujal. Lisaks rõhutas Metaprint, millel oli enda väitel Venemaa tehniliste aerosoolpakendite turul 70 protsendine osakaal, et Eestis asuv Metaprint oli Venemaal asuva seotud ettevõtte baastooraine ainutarnija ning seega mõjutas Vene turult lahkumine ka siinset tehast.

"Juriidiliste ettekäänete puudumisel olime sunnitud võetud kohustusi aktsepteerima ja kehtivaid lepinguid täitma," seisis aastaaruandes.

Metaprindi eelmise majandusaasta aastaaruande kohaselt vähenes ettevõtte müügitulu 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga 2,22 protsenti ehk 99,7 miljonilt eurolt 97,5 miljoni euroni. Samas kasvas ettevõtte käive 2022. aastal võrreldes 2021. aastal tehtud 82,3 miljoni euro suuruse käibega 17,5 protsendi võrra.

2022. aastal oli ettevõtte puhaskasum 15,4 ja 2021. aastal 12 miljonit eurot.

Ettevõtte omakapital oli mullu 96,3 miljonit eurot ning jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2023 oli 96,1 miljonit eurot.

Dividende maksis ettevõte mullu nagu ka tunamullu kaks miljonit eurot.

Ühiskonnale olulisi tegevusi, mille seas toob ettevõte välja noorte huvitegevuse

toetamise, mis on seotud muusikaalase tegevuse, kehakultuuri ja haridusega, rahastas Metaprint eelmisel aastal 83 000 euro ulatuses.

Metaprint, kelle peamine klient Vene turul oli Eesti ettevõte Krimelte (nüüdse nimega Wolf Group), sattus mullu avalikkuse tähelepanu alla seoses peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõttes Stark Logistics, mis jätkas Ukraina sõja ajal Venemaaga seotud äritegevust Venemaa ja mille suurosanik oli Metaprindi omanik Martti Lemendik. Skandaali tagajärjel müüs Hallik talle kuulunud Stark Logisticsi aktsiad ettevõttele tagasi.

Aprilli alguses ütles Metaprindi omanik Martti Lemendik, et on oma Venemaa tütarettevõtte võõrandanud ja katkestanud tarned Vene partnerfirmale.