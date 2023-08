Enefit Power sai Rootsist esimese laevatäie õlitootmiseks vajalikku vanarehvihaket

Mitmeaastase lepingu esialgne aastane maht on 20 000 tonni, kuid vastavalt Enefit Poweri vajadustele võib see kasvada. Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola ütles intervjuus Rene Kundlale, et nendele on oluline, et õlitööstuses rehve ei põletata, vaid sulatatakse, mis on põletamisest keskkonnasõbralikum tegevus.