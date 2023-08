Peaministri mehe firma teenis sõja ajal Metaprindi vedudelt 1,5 miljonit

Varem on Stark Logistics ERR-ile ja teistele väljaannetele antud nappides selgitustes korranud, et tegu on olnud väheste vedudega tegevust lõpetavale kliendile. Neljapäeva õhtul teatas Starki tegevjuht Kristjan Kraag meediale saadetud kirjalikus kommentaaris, et firma lõpetab Venemaa veod tänavu septembris.

Eesti Päevaleht kirjutab ka, et Metaprindi Venemaa partnerfirma OOO Aeroprom viimasest majandusaasta aruandest ei jää muljet, et firmal oleks olnud lõpetamise plaane: tegevust sooviti hoopis laiendada.

"2023. aastal näeme vaeva, et tootmisega jätkata, tootmismahtu suurendada ja kasvatada müügitulu, tugevdavamaks ettevõtte majanduslikku positsiooni," seisab tänavu veebruaris avaldatud aruandes.

Aeropromi käive oli Ukraina sõja esimesel aastal pisut suuremgi kui aasta varem. Seega võib eeldada, et ka eelmisel aastal maksti Vene riigikassasse samas suurusjärgus makse.

Aeropromi omanik on Eesti Päevalehe teatel Eestis registreeritud OÜ Pottala, mis omakorda kuulub Emeri Lepale. Lepp on sellesama Metaprindi finantsjuht. Seega on Venemaa äri vormistatud Metaprindi töötaja nimele, mitte juriidiliselt samasse kontserni või Metaprindi ning Stark Logisticsi suurosaniku Martti Lemendiku arvele, sedastab ajaleht.

Pottala nimetab end Eesti aruandluses mikrofirmaks, mille varade maht jääb alla 30 000 euro ning mis sisuliselt äri ei tee. Seda, et firmale kuulub Venemaal tehas, mille aastakäive ulatub ca 20 miljoni euroni, ei mainita kordagi.