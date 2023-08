Keskerakond alustab riigikogus läbirääkimisi Kaja Kallase umbusaldamiseks

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas erakorralisel koosolekul alustada läbirääkimisi teiste erakondadega, et umbusaldada peaminister Kaja Kallast, kelle abikaasa firma osales äritegevuses Venemaal.

"Keskerakonna fraktsiooni liikmed on seisukohal, et Kaja Kallase skandaal on Eesti riigi mainet tugevalt kahjustanud," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.

Ta märkis, et Kallas on olnud üks aktiivsemaid Ukraina eestkõnelejaid nii Eestis kui ka Euroopas ja rõhutanud sanktsioonide kehtestamise ja täitmise olulisust. Samuti on Kallas kutsunud ettevõtteid üles oma moraalset kompassi kasutama.

"Kahetsusväärsel kombel ei ole valitsusjuht käitunud oma sõnade kohaselt ning ta ei ole selgesõnaliselt vastanud küsimusele, kas ta teadis, et abikaasa ettevõte tegutseb Venemaal," lausus Kiik.

Tema sõnul on ka mitu koalitsioonierakondade esindajat väljendanud peaministri tegevuse osas kriitilist suhtumist ja läbirääkimised annavad võimaluse saada selget tagasisidet muu hulgas Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonidelt.

Kiik lisas, et uudis sellest, kuidas Kaja Kallas on andnud Venemaal äritegevusega seotud firmale ligi 400 000 eurot laenu, on juba jõudnud ka rahvusvahelise ajakirjanduse veergudele ning see heidab väga halba varju Eesti riigi kuvandile.

"Seniste selgituste taustal ei ole Kaja Kallasel moraalset õigust peaministri ametis jätkata," ütles Keskerakonna fraktsiooni juht.

Martin Helme: kapo komisjon peab kokku tulema

EKRE esimees ja erakonna riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme tegi reedel avalduse, kus teatas, et peaministri "Venemaa-äriga seoses on kõigi muude teemade kõrval ülimalt tähtis ka küsimus julgeolekuriskidest Eestile".

"Riigikogul on õigus ja kohustus teostada järelvalvet täitevvõimu üle. Vastavalt julgeolekuasutuste seaduse § 10 punkt 2 on valitsusasutused, sealhulgas julgeolekuasutused kohustatud andma ohuhinnanguid ning muud riigi julgeolekut ja riigikaitset puudutavat teavet riigikogu komisjonidele," kirjutas Helme. "Teen ettepaneku, et riigikogu julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjon koguneks erakorralisele istungile, millel palub kaitsepolitseil anda hinnang Kaja Kallase ja tema abikaasa äritegevusega seotud julgeolekuriskidele."

Küsimus, kas Eesti peaminister on ise või läbi oma abikaasa Venemaa poolt šantažeeritav või mõjutatav, vajab selget ja ammendavat vastust, lõpetas Helme.