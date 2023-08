Stark Logistics on tänavu saanud Venemaa vedudeks 60 luba

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on Stark Logisticsile tänavu väljastanud 60 luba Venemaa vedudeks, eelmisel aastal sai ettevõte 245 niisugust luba.

ERAA on autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtlik ühendus, mis muu hulgas tegeleb veolubade väljastamisega vedajatele.

ERAA juhatuse liige Ermo Perolainen ütles ERR-ile, et nad on ka pärast Ukraina sõja algust Stark Logisticsile veolube väljastanud. Eelmisel aastal anti neid 245 ja tänavu on antud 60.

"Tulevikuks ühtegi taotlust esitatud ei ole," lisas Perolainen.

Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik ei ole Perolaineni sõnul ise neid veolubasid taotlenud, küll aga on ta neil volitatud isikuna ERAA-s järel käinud.

Sellel nädalal avalikustas ERR, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal.

Hallik tegi reedel avalduse, kus lubas Stark Logisticsi aktsiad ära müüa, ettevõtte nõukogust taanduda ja finantsjuhi töölepingu lõpetada.