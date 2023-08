Reinsalu: Isamaa soovib Kaja Kallase tagasiastumist

"Isamaa sõnum on ühemõtteline: Kaja Kallas peab ametist tagasi astuma," teatas Reinsalu oma ettekandes.

Tema hinnangul ei kvalifitseeru Kaja Kallas "kahepalgelisuse tõttu" Eesti valitsusjuhi ametisse.

"Moraalset kapitali mitteomav valitsusjuht on ka julgeolekurisk, mis ahendab meie rahvusvahelist veenvust resoluutseks sanktsioonipoliitikaks ning täiendavaks Ukraina toetamiseks. Meie kaalukaim argument Venemaast ruumiliselt ja mineviku kaudu kaugematele riikidele on olnud, et inimsuse argument on kaalukam kui äriline kasu. See argument on meie eluline julgeolekutagatis," ütles Reinsalu.

Isamaa esimees meenutas ka Kallase sõnu ajalehele The Financial Times, kus peaminister nimetas ettevõtjaid, kes ajavad äri Venemaaga, silmakirjalikeks.

"Nüüd on ilmsiks tulnud, et peaministri abikaasa osalusega ettevõte on alates täiemahulise sõja algusest teostanud vedusid 30 miljoni euro eest, et varustada toormega Venemaa tehast. See toore on hiljem sanktsioneeritud Euroopa Liidu poolt, et tõkestada Venemaa tööstuse suutlikkust. Peaminister on isiklikult nimetatud ettevõtte osaniku valdusettevõtet suure summaga krediteerinud," rääkis Reinsalu.

"Eile ilmsiks tulnud teabe järgi veeti Venemaale alates sellest kevadest 2,7 miljoni dollari eest toodangu poolfabrikaati, et tahtlikult Euroopa Liidu sanktsioonidest mööda hiilida," jätkas ta.

"Asja ilmsikstulekul peaminister otsesõnu valetas, et mingit kaupade vedu Venemale ei ole toimunud. Ning asus ühemõttelisele positsioonile: selles tegevuses ei ole midagi ebamoraalselt," ütles Isamaa erakonna juht.

Reinsalu viitas ka kaitsepolitseile, mis oma 2022. aasta aastaramatus kirjutas: "Ettevõtjad peavad mõistma, et äri ajamine sanktsioneeritud riikidega vähendab Eesti ja tema liitlaste julgeolekut ning selline ärisuund kahjustab ettevõtjat."

"Kui loeksime selliseid fakte mõne teise Euroopa riigi valitsusjuhi kohta, oleks meie seisukoht Eestis ühemõtteline. Me ei tohi oma riigi juhi osas olla moraalselt vähem nõudlikud," rõhutas Reinsalu.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas ütles, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.

Opositsioonis oleval Isamaal on kaheksa saadikuga riigikogu väikseim fraktsioon, 16 liikmega Keskerakonna fraktsioon teatas reedel, et alustab teiste erakondadega konsultatsioone peaministrile umbusalduse avaldamiseks.