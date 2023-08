Milley: ukrainlased ületasid esimese venelaste kaitseliini

Ukraina väed on lõunarindel läbi murdnud kõige raskemast venelaste kaitseliinist ja edaspidi tungitakse peale palju kiiremini, kinnitavad lõunarindel sõdivad Ukraina väejuhid. Samal seisukohal on ka USA Ühendatud Staabiülemate Komitee esimees, kindral Mark Milley.

Nagu igal pool, nii ka lõunarindel alustas Ukraina pealetungi juunis, kuid okupantide paigaldatud ulatuslikud miiniväljad tõmbasid pealetungi tempo väga aeglaseks, veriseks, aeglaseks ja pikaks, nagu kindral Milley pealetungi iseloomustas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina ohvitseride sõnul on lõunas aga nüüd suurtest miiniväljadest üle pääsetud ning jõutud aladeni, mida sissetungija enam mineerida ei saa, sest tal läheb neid endalgi vaja.

"Vaadake, me oleme läbinud peamised mineeritud teed. Ees on vaid Venemaa logistikud, kes kasutavad teid ise. Me läheme neist kaitseliinidest üle igale poole, kuhu saame. Muidugi on ka seal mõned miinid, aga mineeritud aladeks neid territooriume enam nimetada ei saa," rääkis ründepataljoni Skala komandör.

Ukraina ohvitseride sõnul on kõik läbimurdepiirkonna teed nüüd ka Vene vägede varustuskindluse tagamiseks vajalikuks, mistõttu ei tule nende mineerimine kõne allagi. See aga annab Ukraina vägedele võimaluse kiiremini edasi liikuda ja pealetungi eesmärk saavutada.

"Meie eesmärk on jõuda välja Aasovi mereni. Ma ei taha, et minu poisid arvaks, et nad võivad nüüd puhata. Nad teavad, me tungime edasi, et vabastada kõik meie alad," lisas komandör.

Kindral Milley sõnul on vara Ukraina vastupealetungi edukaks nimetada, aga tõsi on see, et osalist edu on praeguseks kindlasti saavutatud.

"Nad ületasid peamise esimese kaitseliini," ütles Milley.

Milley lisas, et ukrainlastel on endiselt varuks piisavalt lahingujõudu ja see on alles algus.

Vastupealetungi kiirus on oodatust aeglasem, kuid see pole sõjas haruldane, sest sõda paberil erineb sõjast tegelikus elus, tõdes Milley.

"Kui inimesed surevad ja te hävitate maapinnal tanke ja jalaväesoomust ning läbite takistusi ja maamiine, on asjad aeglasemad, sest kaalul on inimeste elud," selgitas Milley.