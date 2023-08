Briti parlamendi väliskomisjon nimetas Taiwanit iseseisvaks riigiks

Briti parlamendi väliskomisjon nimetas esimest korda Taiwanit iseseisvaks riigiks ametlikus dokumendis, murdes seega pikalt eksisteerinud tava mitte kasutada Taiwani kirjeldamiseks sõna riik.

Mandri-Hiina peab Taiwanit enda mässuliseks provintsiks ning on ähvardanud selle endaga sõjaliselt liita. Nii Hiina valitsus Pekingis kui ka Taipei on leppinud kokku ühe Hiina poliitikas, mille kohaselt eksisteerib ainult üks Hiina. Peking rõhutab seda poliitikat korduvalt.

Suurbritannia välisminister James Cleverly peaks see nädal Hiina rahvavabariiki külastama. Cleverly oleks esimene kõrgetasemeline Briti valitsuse liige, kes külastab Hiinat viimase viie aasta jooksul suhete jahenemise tõttu, vahendas Politico.

Taiwani saare valitsuse nimetas riigiks Briti parlamendi väliskomisjon oma raportis. Komisjoni raportis öeldakse, et Taiwan juba on iseseisev riik, Hiina vabariigi nime all (algses sõnastuses: Taiwan is already an independent country, under the name Republic of China). Ainult 13 riiki peab Taiwanit iseseisvaks riigiks Pekingis asuva valitsuse asemel.

Briti väliskomisjoni juht Alicia Kearnsi sõnul on see esimene kord kui Briti parlamendi raportis on sees selline sõnastus. Kearnsi sõnul tunnistatakse Hiina positsiooni, kuid väliskomisjon ei aktsepteeri seda.

Alicia Kearns teatas, et Briti välisminister peab häälekalt ja kindlalt olema Taiwani kõrval ning toetama Taiwani õigust oma saatus ise valida. Komisjoni raportis kritiseeriti Briti valitsust, kuna nad ei toetavat komisjoni hinnangul piisavalt palju Taiwanit. Briti väliskomisjoni juht Alicia Kearns on samas erakonnas nagu ka riiki valitsev Konservatiivne Partei.

On Taiwan it's imperative the Foreign Secretary stands by Taiwan's right to self-determination - this is not a threat to China.



A message to all autocrats that sovereignty cannot be attained through violence & attempts to suppress freedom & territorial rights won't be tolerated. — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) August 29, 2023

Raportis kritiseeriti ka Briti valitsuse otsust hoida oma Hiina strateegia salastatuna. Kõrvutuseks toodi Saksamaa, kes on oma strateegia avalikustanud. Rishi Sunaki valitsus pole nimetanud Hiinat ohuks, kuid pigem nimetanud riiki süsteemseks väljakutseks.

Kuigi Peking peab Taiwani saart Hiina rahvavabariigi osaks, siis juriidiliselt peab Taiwani saarel paiknev Hiina vabariik ülejäänud Mandri-Hiinal paiknevaid provintse mässulisteks. Võimaliku Hiina sõjalise sekkumise tõttu ei ole Taiwan end Hiinast iseseisvaks kuulutanud.

Taiwanile põgenesid Hiina kodusõja kaotanud Hiina rahvuslased ning Mandri-Hiinal asuva Hiina rahvavabariigi kuulutasid 1949. aastal välja kodusõja võitnud kommunistid. Hiina rahvavabariik pole seega kunagi Taiwani saart administreerinud.

Kuigi enamik maailma riike tunnustab legitiimse Hiina valitsusena ainult Pekingit, on paljudel riikidel siiski majanduslikud suhted ka Taipeiga. Ka Ameerika Ühendriigid tunnustavad ametliku Hiina valitsusena Pekingit, samas on ka neil ulatuslikud diplomaatilised ja sõjalised suhted Taipeiga.