Uuel Väo liiklussõlme viaduktil ei ole kasutusluba

Tallinnast Narva viiva Väo liiklussõlme viaduktil, mille transpordiamet avas üle pooleteise aasta tagasi, ei ole kehtivat kasutusluba. Amet ütleb, et on see on alles menetluses.

Möödunud aasta jaanuaris sai valmis Tallinna-Narva maantee Väo liiklussõlm. Avalikele teedele kasutuslube vaja ei ole, kuid sealsele viaduktile on.

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) projektijuhi Ene-Liis Bachmanni sõnul ei ole nad siiani kasutusloa tellijale transpordiametile viadukti kasutusluba väljastanud.

"Koos kasutusloa taotlusega tuleb esitada ehitamise aluseks olnud projekt: teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid ning vajadusel ka ehitusprojekti ekspertiis. Et dokumentatsiooni pole veel täies ulatuses komplekteeritud ning seetõttu pole viadukti osas kasutusloa taotlust esitatud," ütles Bachmann ERR-ile.

Transpordiameti Põhja osakonna ehituse üksuse juhataja Margus Viiklepp ütles, et amet ei ole tõepoolest veel kasutusloa taotlust esitanud: "See vastab tõele. Objekti vastuvõtmisega alustati 2022. aastal. Aga paraku on praegu seal, arvestades objekti keerukust, mitmeid elektriliitumisi, mis on võtnud oluliselt kauem aega, kui planeeritud."

Viiklepp lisas, et viimased elektriliitumised saavad arvatavasti valmis septembri alguseks.

"Arvestades seda keerukust, mis tehnovõrgud seal üldse on. Teed on iseenesest valmis. Nende tehnovõrkude rajamine võtab aega lihtsalt," selgitas Viiklepp.

Bachmann selgitas, et sellel ajal, kui transpordiamet teed ehitab, peaksid nad sealse liikluse ümber korraldama. Ametlikult tuleks ka kasutusluba ära oodata.

Viiklepp transpordiametist ütles, et kui amet hindab rajatise ohutuks, avavad nad võimalusel liikluse ka ilma kasutusloata.

"Iseenesest seal on väga suured liiklussagedused – nii Narva maanteel kui tegelikult ka Tallinna ringteel. Teoreetiliselt on võimalusi liiklust ümber suunata, aga antud juhul me pidasime vajalikuks see rajatis ikkagi kasutusele võtta," ütles Viiklepp.

Viiklepp nentis, et teab, kuidas ka sealsed kolmandad osapooled, näiteks kütusefirmad kasutuslube taga ajavad. Samas ei tohi eraettevõtted hakata ilma kehtiva kasutusloata oma rajatisi kasutama.

Lisaks viaduktile ehitas transpordiamet Väo ristmikule ka sademeveetorustiku, millel samuti kasutusluba ei ole.

Viikles ütles, et mugavam on esitada kahe rajatise taotlused ja dokumendid korraga.