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Transpordiamet on kehtestanud teeäärsetele müügisiltidele hulga nõudeid

Eesti
Marjakarbid
Marjakarbid Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Suvel ilmub tee äärde palju silte, mis kutsuvad maasikaid-mustikaid ostma, burgereid sööma, talupoodi sisse põikama või laadale keerama. Väikeste ja süütutena näivaid viitasid omaalgatuslikult tee äärde panna ei tohi, sest need võivad seada ohtu liikluse, hajutades autojuhtide tähelepanu.

Küsimus ei ole selles, kas sildi paneb üles suurettevõte või väike kohalik müüja, või kes kaupa müüb, vaid selles, kuhu silt paigaldatakse ja kas see võib mõjutada liiklusohutust.

Transpordiameti teehoiuteenistuse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi sõnul tasub enne sildi püstitamist hinnata nii selle asukohta, kujundust kui ka mõju liiklusele.

"Maasika- või kurgisilt pole probleem sellepärast, et see on olemas. Probleem tekib olukorras, kus silt on paigaldatud kohta, kus sõidukijuht märkab seda liiga hilja. See võib kaasa tuua ootamatu pidurdamise, ohtliku mahasõidu otsimise või muu liiklusohtliku olukorra," selgitas Jaksi.

"Seadusandluse ja lubade nõudmise eesmärk ei ole inimeste kauplemise takistamine, vaid veendumine, et silt asub ohutus kohas. Seetõttu tuleb enne sildi paigaldamist luba küsida," lisas osakonnajuhataja.

Küsimus on reklaami ja siltide paigaldamises teekaitsevööndisse. See on põhimaanteedel mõlemal pool teed kuni 50 meetrit sõidutee servast, muudel maanteedel kuni 30 meetrit. Ja ikkagi võib püsti panna ainult sellise sildi, mis ei eksita liiklejat, ei varja liiklusmärke, ei pimesta ega hajuta tähelepanu.

Transpordiameti kodulehel on loa taotlemise vorm koos selgitava tekstiga, Jaksi soovitab reklaami paigaldajal tegutseda lihtsas järjekorras.

"Kõigepealt tuleb välja valida asukoht, kuhu reklaami soovitakse paigaldada. Kui tegemist ei ole isikliku maaga, tuleb küsida maaomaniku nõusolek. Seejärel tuleb teha reklaamist väike kujundus. Lõpuks tuleb esitada transpordiametile vastav taotlus. Transpordiamet menetleb taotlust ja hindab, kas antud asukohas on tingimused täidetud. Kui reklaam on paigaldatud ilma loata, tuleb see transpordiameti nõudel eemaldada," rääkis Jaksi.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Timo Varblas peab seda liigseks bürokraatiaks.

"Loa taotlemise protsessi ja ooteaja peale võib lühike maasikahooaeg juba läbi saada, kusjuures maasikad tuleb niikuinii maha müüa ja ära süüa. Ohutus on oluline ning tegevus peab olema läbimõeldud," ütles Varblas.

Kogu bürokraatliku taotlusprotsessi asemel soovitab Varblas transpordiametil luua pigem juhendi, mis ütleks selgelt ära, millised on sobivad kohad ja millised on sobivad sildid.

"Kui silt asub kohaliku tee ääres, siis on see omavalitsuse teha, kas võtta selle eest ka tasu. Igal omavalitsusel on oma reklaamikord. Riigiteede ääres olevate siltide eest transpordiamet tasu ei küsi," kinnitas Siim Jaksi.

Loata paigaldatud reklaam tuleb transpordiameti nõudel eemaldada.

Suvel on teede ääres märgata ka lapsi või eakaid, kes tulevad metsast marjult ja müüvad neid siis kohe tee ääres ilma igasuguse sildita. Jaksi sõnul on nemad seal puhtalt enda vastutusel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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