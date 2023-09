Kuressaare vesi on endiselt kolibakteriga reostunud

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et praegu pole täpset seletust, mis põhjustas jälle Kuressaare joogivee reostuse.

Vallavanema kinnitusel tuleb veetöötlus-jaamast välja puhas vesi, aga kus toimus reostus, mis on jõudnud üle linna veetorustikesse laiali, see pole selge.

Esmaspäeval kaasatakse reostuse põhjuste selgitamiseks täiendavalt oma ala eksperte ja Kuressaare koolilastel soovitatakse esmaspäeval kooli minna veepudeliga.

"Tundub, et see saaste on pigem natuke rohkem levinud. Õnneks need näidud ei ole nii tugevad kui kevadel olid, aga murettekitav on olukord ikkagi. Coli-laadseid on rohkem, ja ka E.coli on tegelikult üle linna pead tõstnud. Küll väiksed numbrid veel, aga siiski ei ole midagi rõõmustavat," rääkis Tuisk.

Tuisu sõnul on muret tekitav, et seni ei ole leitud reostuse alguspunkti.

"Täna on kindel soovitus see, et jooge pudelivett! Kui pudelivett ei soovi, siis tegelikult me viisime linna viide kohta ka need suured paagid, kus me garanteerime puhta joogivee. Ja kuna need näidud on täna veel ka piisavalt väiksed, siis terviseameti soovitus oli, et kui muud varianti pole, siis keetke vesi läbi," sõnas Tuisk.

"Koolidesse läheb homme hommikul igale poole pudelivesi, aga siit ka üleskutse lapsevanematele, et see pudelivesi ei pruugi kohal olla hommikul kell 8. Et esimese pudeli joogivett võiks panna kaasa. Edasi on juba kooli poolt puhas pudeli joogivesi olemas," rääkis Tuisk.