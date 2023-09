Kristlikke erakoole tuleb aina juurde

Tallinna Toomkooli õpilaste hulgas on aasta-aastalt rohkem neid, kes on vahetanud suure kooli väiksema vastu.

"Nad soovivad vaiksemat koolikeskkonda, personaalsemat lähenemist," rääkis Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma. "Kui küsida lastevanematelt, siis põhjus, et suures koolis võib olla tihti raske ja väiksem kool pakub turvatunnet neile."

Toomkoolis on 240 õpilast, õppetöö käib kahes hoones ning ettevalmistusi tehakse kooli ajaloolise hoone renoveerimiseks. Toomkooli mainiti esmakordselt aastal 1319, kool taasavati 2011. aastal.

Kaarli erakool alustas põhikoolina 2013. aastal, 10. klass alustas eelmisel aastal Rocca al Mare kooli õppekohana. Sellest õppeaastast on Kaarli kool ametlikult gümnaasium. Koolis on kokku üle 200 õpilase ja lasteaias käib vähem kui 100 last.

"Me kasvame koos. Me õpime eraldi, aga meil on see reaalne kokkupuude. Näiteks needsamad gümnaasiumi õpilased on meil vahel lasteaias abiks, suhtlevad algklassidega .Väikeste jaoks on ääretult oluline näha neid suuri ees," rääkis Kaarli kooli direktor Signe Aus.

Kui luterlike erakoolide aktused peeti kirikutes, siis Püha Johannese kooli õppeaasta avas palvus kooli kabelis. 2013. aastat tegutsevas koolis käib üle 500 õpilase ja sellest õppeaastast avas uksed Kivimäel asuva koolimaja teine osa ehk gümnaasiumihoone. Koolihoone oli planeeritud tervikuna, gümnaasiumi hoones on aatrium ja ka ühine teejoomise ruum.

"Siis on igal suunal, igal mentorgrupil oma ruum. Söömas ja sporti tegemas käivad nad teistega ühiselt. Aga tõepoolest, mingisugune akadeemiline ja võib-olla ka inimlik väärikus gümnaasiumi tasemel," rääkis Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul.

Ka ühte alles renoveerimist ootavasse majja on tulemas õigeusu kiriku erakool, mis alustab sellel aastal eelkoolina. Eelkoolis on eesti- ja ukrainakeelne rühm.

"Meil on tõesti asutajaks nii Eesti Apostlik Õigeusu kirik kui Tallinna Issanda Muutmise kogudus, Tallinna Püha Siimeoni ja Hanna kogudus ja lisaks ka meie ukrainakeelne kogudus on asutaja, kes tegutseb siinsamas Issanda muutmise kirikus," rääkis MTÜ Tarkus juhatuse liige Marko Müürisepp.

Püha Tarkuse Koolis alustab esimene klass järgmisel aastal.