Kolmandik Tallinna koole soovib koolipäeva alustada varem kui kell üheksa

Tallinna haridusamet kogub praegu koolide hoolekogude taotlusi nende õppeasutuste kohta, kes soovivad jätkata õppetöö algusega enne kella 9. Taotlused tuleb koolidel esitada hiljemalt 12. juuniks.

"Teisipäeva seisuga on tulnud alla 20 taotluse, aga ma usun, et neid tuleb veel," ütles haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Krista Keedus. Kokku on Tallinnas munitsipaalkoole 60.

Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell kaheksa. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Kui koolil on selged ja kaalutletud põhjused õppetöö varasemaks alustamiseks, siis neid asjaolusid otsuste tegemisel arvestatakse, selgitas Keedus.

Põhjendusi on Keeduse sõnul koolid välja toonud erinevaid. "Üks põhjendus on näiteks see, et kool on kahes vahetuses - hommikuses ja õhtuses. Teine põhjendus on näiteks, et koolipäeva algus on klassiti diferentseeritud, seda on tarvis näiteks, et hajutada lõunapausi aega ja lapsi paremini äramahutada," lausus Keedus.

Keedus selgitas, et hilisem koolipäeva algus ei tähenda ainult seda, et kool algab hiljem, vaid muudatusi tuleb teha kooli terves päevakavas. "Nüüd on ju ette nähtud ka õuevahetund ja pikem söögivahetud. Samuti on erinevad vajadused nn kogupäevakoolil," lausus ametnik.

Keedus tõi ka välja, et Tallinnas ja Tallinna ümbruses on piirkondi, kus on liiklusummikute vältimiseks parem, kui koolide algusajad on erinevad. "Sellele on tähelepanu juhtinud ka transpordiamet," sõnas Keedus.

Üheks selliseks piirkonnaks, mis on teinud osaliselt oma otsuseid liiklusummikute vältimise nimel, on Pirita, Merivälja ja Viimsi piirkond, kus asuvad koolid alustavad koolipäeva eri kellaaegadel.

Tallinna Merivälja kool on otsustanud senise kell kaheksa alanud koolipäeva alguse muuta 8.45ks. Henrikssoni sõnul on see hoolekogu ettepanek ja sama soovi näitasid ka koolis korraldatud küsitluse tulemused.

"Meie murekoht on liikluskorraldus. Meil ei käi kooli ette linnaliinibussi ja väiksemad lapsed tuuakse kooli autoga või ka meie kooli bussiga. Kuna kõrval on Pirita ja Viimsi koolid, mis alustavad teist aastat koolipäeva kell üheksa, siis kui meie alustame varem, ei teki Pirita teel ning Mähe-Pärnamäe teedel nii suuri autoummikuid, sest autode suund on kõigil sama - linna poole," rääkis Henriksson.

Merivälja kooli juhtkond on saanud haridusministeeriumi määrusest aru nii, et igal aastal on võimalik hoolekogu kooskõlastusel koolipäeva algusaega uuesti otsustada, sealhulgas paluda erandit koolipäeva varem kui kell üheksa alustamiseks. Seda nad ka teha kavatsevad.

"Teeme poole aasta pealt uue küsitluse, kuidas kooli juurde liiklemine on olnud. Kindlasti küsime ka, kuidas on läinud õpilastel ja teeme uued otsused analüüsi pealt," sõnas Henriksson.

Pirita majandusgümnaasium alustas kella üheksase õppimisega juba praegusel õppeaastal. "Olime selleks hästi ettevalmistunud. Rääkisime läbi kõigi huvigruppidega koolis, ja 70 protsendile küsitletutest sobis kella üheksane algus rohkem," ütles kooli direktor Toomas Pikhof.

Pirita majandusgümnaasium on otsusega koolipäeva hiljem alustada väga rahul, sest õpilaste pealt on näha positiivne muutus.

"Aasta on nüüd möödunud ja võime öelda, et hiljem alustamine on äärmiselt tore. Õpilased saavad juba esimese tunni ajal pidada sisulisi diskussioone - asi, mida kell 8.10 alustades polnud," lausus Pikhof.

Transpordiga seotud probleeme pole Pikhof täheldanud. "Sellega on kõik olnud rahulik," lausus ta.

Sellest õppeaastast kella üheksasele koolipäeva algusele üle läinud Viimsi kool muutis kogu päevakava, et varasemale kellaajale üleminek sujuvam oleks ja koolipäev õpilastele liiga pikaks ei veniks.

"Muutsime tundide pikkust. Meie tunnid kestavad nüüd 80 minutit, mis tähendab, et vahetunde on vähem," ütles koolijuht Peeter Sipelgas.

Valitsuse 2025. aasta juuli määruses number 52 on kirjas, et alates 2026/2027. õppeaastast algavad üldhariduskoolis tunnid üldjuhul kell 9 või hiljem. Varasem koolipäeva algus on lubatud vaid erandkorras ja tõsistel põhjustel kooli ning koolipidaja vastastikusel kokkuleppel. Ministeerium koolide algusaega konktollida ei kavatse, kuid eeldab, et määrust täidetakse.